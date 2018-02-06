"Убивали несколько человек": отец Ноздровской сделал резонансное заявление

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. К убийству правозащитницы Ирины Ноздровской причастны несколько человек.

Об этом заявил ее отец Сергей Дуняк во время заседания Обуховского суда Киевской области 6 февраля.

"Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", — предположил он.

Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его", сообщает "Обозреватель".

Корреспонденту портала отец Ноздровской сообщил, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.

"У внучки Насти началось обучение, с ней один полицейский. Еще один у нас дома", — уточнил он.

Тело Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской.

По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.