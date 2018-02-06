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    Общество

    "Убивали несколько человек": отец Ноздровской сделал резонансное заявление

    Тема:

    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (104)

    (обновлено: )96701
    Отец покойной правозащитницы сообщил, что подозреваемый в убийстве не сам совершил это преступление, если бы он убивал, то Ирина оставила бы царапины на нем.
    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. К убийству правозащитницы Ирины Ноздровской причастны несколько человек.

    За полтора часа до убийства Ирины Ноздровской. Видео
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    За полтора часа до смерти. Обнародовано новое видео с Ноздровской

    Об этом заявил ее отец Сергей Дуняк во время заседания Обуховского суда Киевской области 6 февраля.

    "Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", — предположил он.

    Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его", сообщает "Обозреватель".

    Корреспонденту портала отец Ноздровской сообщил, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.

    "У внучки Насти началось обучение, с ней один полицейский. Еще один у нас дома", — уточнил он.

    Тело Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. 

    По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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