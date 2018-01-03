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    Убийство Ноздровской: и у вас тупое чувство жестокой несправедливости?

    Тема:

    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (33)

    (обновлено: )52020
    Очарование хоть и не морозного, но такого долгожданного Нового года в Украине разрушило громкое убийство правозащитницы Ирины Ноздровской. Ее гибель вызвала волнения не только на улицах столицы, но и в соцсетях. Что же пишут об этом украинцы?
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Резонансное убийство правозащитницы Ирины Ноздровской получило громкое продолжение: во вторник, 2 января, в центре Киева сотни активистов у стен Главного управления МВД Украины провели акцию с требованием найти причастных к убийству юриста. Тело Ноздровской нашли утром 1 января в реке под Киевом. Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. 

    В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии. В полиции отметили, что основная версия, которой занимаются правоохранители, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев. В соцсетях убийство Ноздровской – самая горячая тема вот уже вторые сутки.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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