Убийство Ноздровской: и у вас тупое чувство жестокой несправедливости?

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Резонансное убийство правозащитницы Ирины Ноздровской получило громкое продолжение: во вторник, 2 января, в центре Киева сотни активистов у стен Главного управления МВД Украины провели акцию с требованием найти причастных к убийству юриста. Тело Ноздровской нашли утром 1 января в реке под Киевом. Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской.

В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии. В полиции отметили, что основная версия, которой занимаются правоохранители, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев. В соцсетях убийство Ноздровской – самая горячая тема вот уже вторые сутки.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook