Донбасс: "все понимают, что там нет террористов"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции (деоккупации) Донбасса Верховная Рада Украины не собрала достаточно голосов для того, чтобы признать самопровозглашенные республики Донбасса террористическими организациями. За соответствующую поправку к закону проголосовали лишь 76 нардепов (из 340 присутствовавших в зале).

А ведь во всех новостных выпусках украинских телеканалов можно было услышать об очередных обстрелах со стороны "российско-террористических» группировок. И немало граждан Украины сидят за решеткой за "содействие деятельности террористических организаций". Кто-то сидит, а кого-то прямо сейчас готовятся посадить. Так, такое содействие вменяется в вину (среди прочего) житомирскому журналисту Василию Муравицкому.

По словам руководителя Центра Свободы Слова Елены Бондаренко, по их подсчетам, в стране не менее пяти тысяч политзаключенных. Многие из них осуждены за содействие "террористам". При этом, по ее словам, террористтческими организациями непризнанные республики никто на Украине официально не признавал (не удалось экспертам центра найти соответствующий документ).

Такими изысканиями занимались не только правозащитники. Так, направлял запросы в различные инстанции обвиняемый по статье 258-3 ("участие в террористической организации") Сергей Бабич. Однако все ответы официальных органов (в том числе ответ из Верховного суда Украины) свидетельствуют: никто таких решений не принимал.

Но… против кого же тогда велась антитеррористическая операция (АТО)? Собственно, можно предположить, что дымовая завеса в СМИ о "террористах" в республиках Донбасса призвана была оказывать нужное воздействие на общественное мнение, чтобы как можно большему числу украинцев вообще не приходил в голову вопрос: "за что же их бомбят?".

Вопрос этот – за что бомбят и зачем вообще эта война — все же "витает в воздухе", но вслух его мало кто решается задать. Решился Руслан Коцаба – посадили, решился Василий Муравицкий — его судят… Но неизбежно наступит время, когда нынешней власти придется дать ответ: зачем, за что?

Сама эта власть пришла в результате, как нас уверяют, народного восстания. Мы видели. И еще нам внушали: народ имеет право на восстание, так что все законно… почти. Только никто не может объяснить: а в Донбассе — другой народ? Почему восстать можно во Львове, но нельзя в Донецке? Потому что во Львове восстали "за Бандеру", а в Донецке – против?

Кстати, когда речь заходит об официальном герое нынешней Украины Бандере, тогда апологеты Майдана (или те, кто просто его оправдывают) и в терроризме ничего плохого не видят.

"…Бандера — это человек, который занимался партизанской деятельностью в Восточных Кресах, в Польше. Если бы туда в свое время не пришел бы Сталин и СССР, то вы бы ничего о нем не знали бы. Человек занимался, простите меня, тем, чем занимались русские революционеры, чем занимались польские революционеры. Он занимался террористической деятельностью. Он пытался добиться независимости для своей страны. А что он плохого делал?" — заявил писатель Ян Валетов в интервью изданию Украина.Ру.

Он напомнил и о том, что "современный Израиль возник, потому что работали израильские террористические организации, которые сражались с английскими войсками в Палестине".

Действительно, "терроризм был орудием еврейского возрождения" — читаем в "Истории шпионажа" итальянского исследователя Э.Бояджи. Равно как террор был инструментом ирландских националистов – в книге описано много ярких эпизодов. Вот где была настоящая многолетняя террористическая война. Однако и она закончилась переговорами и миром.

Но все же — почему украинские депутаты отклонили поправку? По мнению политического эксперта Владимира Воли, прежде всего, из-за нежелания вносить в текст закона сами названия республик – ДНР и ЛНР.

"Ведь террористические организации, если их упомянуть в тексте, все равно должны быть названы. И это можно было бы рассматривать как фактор признания (ДНР и ЛНР – Ред.), пусть и в таком виде. С террористическими организациями, если они существуют, переговоры тоже ведут", — сказал Воля, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Кроме того, по его словам, "даже если бы был в украинском законодательстве такой термин, как "сепаратистские организации ДНР и ЛНР", то признание этих организаций террористическими должно было бы произойти, наверное, на основании судебных решений, по конкретным ситуациям, по конкретным фактам". И тут может сложиться неоднозначная ситуация. К тому же судебное решение можно и опротестовать.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина отметил, что поправку "о террористах" отвергли по той причине, что сама украинская власть была против ее принятия — такая поправка "прервала бы минские соглашения, поставила бы троеточие, как минимум".

По его словам, принятие такой поправки ухудшило бы переговорные позиции спецпредставителя США Курта Волкера и Украины в Минске и в "Нормандской четверке".

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Эксперт добавил, что в случае принятия этой поправки вне закона оказались торговые и все иные связи с непризнанными республиками, это влекло бы за собой уголовное преследование.

"В этом власть тоже не заинтересована. Поэтому поправку отвергли. Все понимают, что на Донбассе нет террористов. Потому что как с террористами можно обмениваться военнопленными, договариваться о торговле… Все понимают, что все, что там (в ЛДНР — Ред.) происходит, находится в зоне от "комбатантов" до "сепаратистов", до "внешних участников" (конфликта — Ред.), но никак не террористов", — резюмировал политолог.

Напомним, Верховная Рада Украины 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором официально признала Российскую Федерацию государством-агрессором.

В ходе рассмотрения депутаты отвергли большую часть предложенных поправок, в частности отказались разорвать дипломатические отношения и Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ. Не хватило голосов и для принятия поправки о признании ДНР и ЛНР "террористическими организациями".