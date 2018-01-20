Как ГФС закручивает гайки бизнесу

РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

В Государственной фискальной службе решили по-новому бороться з уклонением от неуплаты налогов. Теперь там предлагают ввести лицензирование временной деятельности самозанятых лиц, так называемые временные трудовые лицензии. То есть если человек — физическое лицо предприниматель, то ему для этого еще нужно получить отдельно лицензию на определенный вид деятельности. И это якобы должно помочь бороться с уклонениями от уплаты налогов.

Как это скажется на украинском бизнесе, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно потрібно нам введення тимчасових трудових ліцензій для ФОП?

— Взагалі зазначена ініціатива, м'яко кажучи, не співпадає і взагалі протилежна до декларацій перших очільників держави, які стосуються питань дерегуляції. А ліцензування — це як раз один з видів втручання у вільний ринок чи регуляції з боку держави, до якого постійно виникають питання і у підприємців, і у самого суспільства. Це по-перше. По-друге, ця ініціатива також суперечить закону про ліцензування видів господарської діяльності, в якому ст. 7 чітко визначено перелік видів господарської діяльності, які підпадають під ліцензування. Тому для того, щоб започаткувати таку, на мій погляд, безглузду ініціативу, по-перше, треба внести зміни у відповідний закон, потім розробити відповідні підзаконні акти. Те, що деякі гарячі голови в ДФС намагаються закрутити гайки і звісно запровадити певні інструменти тиску, ні для кого не секрет. На жаль, ДФС залишається найбільш нереформованим репресивним органом, про реформи якого ми чуємо вже останні 3-4 роки, а віз і нині там, починаючи з очільника цього відомства, і закінчуючи кожним інспектором.

Ліцензія — це чітке обмеження прав підприємця на участь у ринку. І взагалі Україна все ніяк не може відійти від практики радянських років, коли були запроваджені ці обмеження, тому що в усьому світі вже відходять від таких ініціатив втручання з боку держави, передають можливість запровадження ліцензування на рівень організацій. Щоб ринок сам регулювався і справді створював певні запобіжники, але ні в якій мірі не обмежуючи заходи. Тому ініціатива точно нерозумна. Вона нічого іншого, окрім породження чергового витка корупції, не дасть. Тому що, на сьогодні стан речей такий, що при отриманні ліцензії, і з цим погодяться більшість підприємців, які стикалися з органами ліцензування, виникають у тій чи іншій мірі корупційні прояви. Тому що, на жаль, прописане законодавство досить розлоге. І завжди є можливість зловживати, викручуючи руки підприємцям на тій чи іншій стадії, тому що, в принципі, попри заяву, що в нас діє заявничний принцип отримання ліцензії, все одно є зловживання, все одно є така порочна практика. А про ДФС — це взагалі окрема тема, вона і залишається надалі найбільш корумпованим органом.

Хто на українському ринку, на вашу думку, може здійснювати таке саморегулювання для підприємців?

— Як відбувається у світовій практиці. Існують організації, зокрема, як наша, "Союз захисту підприємництва" чи асоціації профільні, куди входить переважна частина ринку. Тобто самі підприємці збираються за круглим столом і вирішують, як треба регулювати цей ринок, щоб була добросовісна конкуренція, щоб підвищувалася якість продукції, якість наданих послуг, і щоб не були порушені головні ринкові механізми. Самі сіли і самі випрацювали собі правила. Коли ж ці правила випрацьовують сторонні інститути, завжди є можливість створення інструментів зловживань. Не будемо кривити душею, ми розуміємо, що більшість наших державних службовців розглядають державну службу, як інструмент свого рідного бізнесу, який збирає мзду з підприємців. В Європі це вже давно зрозуміли і віддали це на відкуп самеврегулювним організаціям: профільним асоціаціям, зокрема, наприклад, є асоціація виробників молочних продуктів. Вони між собою зібралися і запровадили певні запобіжники. Чи асоціація виробників ІТ-технологій. Чи асоціація легкої промисловості. Це логічна європейська і світова практика, від якої, на жаль, наші можновладці відхрещуються і не хочуть запроваджувати ці механізми. Натомість вигадують ще нові і нові причини, підстави, запроваджуючи в тому числі цензування державними інституціями, що на мій погляд, це така вже не те, що вчорашня практика, це корупційна практика, від якої треба відходити, інакше ми ніколи корупцію в країні не поборемо.

Якщо будуть запроваджуватися такі пропозиції, чи призведе це до нового витку масового закриття ФОП?

— Ми вже і так спостерігаємо постійний відхід в тінь. Зокрема, фізичних осіб-підприємців. І я думаю, що це вчергове буде заклик для того, щоб справді ще більше тінізувалася економіка. Дія нелогічна і нічого позитивного, зокрема, від її запровадження я допоки не бачу.

Такі дії матимуть лише зворотний ефект?

— Так, звичайно. На сьогодні ми це вже спостерігаємо після того, як були запроваджені певні ініціативи щодо мінімальної заробітної плати, щодо інших обмежень. Зараз значно легше, зрозумійте правильно, вести незаконну підприємницьку діяльність, тому що тебе важче спіймати, чим законну. Тому що законно, всі знають, де ти зареєстрований, де ти провадиш свою підприємницьку діяльність, до тебе можуть прийти і взяти тебе за барки. А так, я ніде не зареєстрований, я собі що хочу, те і роблю, і попробуй довести, що я займаюся підприємницькою діяльністю. Тим більше, в нашій незрозумілій системі взаємовідносин.

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А якщо довели, яке покарання?

— А щодо покарання за незаконну підприємницьку діяльність, там взагалі мінімальний штраф. Парадокс, але він складає лише, мені здається, пару тисяч гривень. Це якщо навіть доведуть, що я вів незареєстровану підприємницьку діяльність. Покарання не йде взагалі в порівняння зі штрафами за порушення трудового законодавства, ті колосальні штрафи, від 9600 і вище. Так от, штраф за незареєстровану підприємницьку діяльність — 1700 гривень, якщо я не помиляюся.

На вашу думку, що необхідно зробити, аби все ж таки виводити ФОПи з тіні?

— В Україні чи не найбільше в світі податкове навантаження на заробітну плату. До тих пір, поки це податкове навантаження буде настільки високим тягарем, будуть знаходитися ті чи інші способи обходження зазначеного оподаткування. Це перше. Друге — треба змінити взагалі систему стягування податків, про що ми говорили неодноразово. Треба зробити європейську модель, коли податки сплачує з заробітної плати сам працівник. І в такому випадку він буде зацікавлений максимально отримати заробітну плату в прозорому вигляді. І тоді ми автоматично вб'ємо цю гідру так званої тіньової зайнятості. А, на жаль, в нас існує система радянських часів, коли сплачує повністю податок з доходів фізичних осіб роботодавець. А найнятий працівник до цього не має абсолютно ніякого відношення. Оці два інструменти запровадити, і все. І, повірте, це питання забудеться, воно зняте в усьому світі з цим ніхто не ламає голову. Сплачує податки найнятий працівник, так званий податок з доходів фізичних осіб, він зацікавлений в прозорості взаємовідносин з роботодавцем. Роботодавець є, відповідно, податковим агентом, який інформує в частині звітності податкові органи. І відповідно, зловживання не можуть бути зі сторони працівника. І плюс, треба зменшити податкове навантаження до загальносвітового рівня, щоб, принаймні, це було не більше 20-30%.

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Кроме того, руководитель контрольно-правового департамента Европейской бизнес ассоциации Ярослава Савастеева заявила, что предприниматели не понимают преимуществ ведения белого бизнеса.