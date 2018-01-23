DW: на Западе закон о Донбассе оценили не в пользу Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Западные эксперты, следившие в последние дни за дебатами в Верховной Раде Украины, после голосования депутатов в четверг, 18 января, были удивлены тем, насколько радикально законопроект о реинтеграции Донбасса изменился в период от первого до второго чтения пишет Deutsche Welle. Особенно им бросилось в глаза предоставление значительных полномочий президенту Украины.

"Например, глава государства имеет право принять решение о применении вооруженных сил на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины без согласия парламента, или предоставить силовым структурам право на принятие мер, имеющих признаки введения военного положения", — отметил директор регионального представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине Марсель Ретиг. Это противоречит Конституции Украины, уверен эксперт.

Широкие полномочия президента Украины

"Кроме того, если первая редакция документа предусматривала, что военные, сотрудники правоохранительных органов и военно-гражданские администрации в Донбассе будут подчиняться объединенному оперативному штабу ВСУ, то во втором — депутаты определили процедуру назначения руководителя этого штаба. Назначать его будет не кто иной, как опять же президент, по представлению руководителя Генштаба", — говорится в статье.

"В Украине сейчас нет военного положения, но получается, что даже без его объявления, президент сможет получить неограниченную власть и контроль", — объясняет Марсель Ретиг. Именно поэтому, по его мнению, в скорейшем принятии документа был заинтересован, прежде всего, глава государства.

В попытке Петра Порошенко усилить свои полномочия нет ничего удивительного, полагает независимый эксперт по вопросам Восточной Европы из Европейского центра Карнеги Балаш Ярабик. По его мнению, это тренд последних лет, и накануне выборов он усилится.

"Петр Порошенко постоянно увеличивает себе власть в противовес правительству, и мы это наблюдаем и в этом законопроекте. Я думаю, это будет ключевым в предвыборный период, де-факто превращая страну в президентскую республику", — констатирует Балаш Ярабик и не исключает, что это приведет к сопротивлению и протестам со стороны населения и оппозиции.

Права граждан на Донбассе

Удивляет западных экспертов и то, что Украина отказывается от ответственности за нанесенный ущерб и убытки гражданам на оккупированной территории, перекладывая вину исключительно на Россию, пишет DW.

"В документе говорится, что Украина будет собирать информацию обо всех преступлениях против граждан, чтобы привлечь Россию к ответственности. Впрочем, по мнению правозащитников, документ не предусматривает никаких юридических последствий для России. И это может привести к безнаказанности в случае причинения вреда", — говорит Марсель Ретиг.

Он сожалеет, что в рабочую группу по внесению изменений в документ не были привлечены представители международных гуманитарных организаций. Об этом ранее заявляли и в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека.

По мнению Балаша Ярабика, в документе также не учтены права внутренне перемещенных лиц, тех, что находятся вблизи зоны конфликта, и тех, кто уехал. Впрочем, по словам эксперта, закон открывает двери для серьезной международной помощи. "Документ позволяет западным донорам предоставлять гуманитарную помощь. Этого, конечно, мало для реинтеграции или для лучшей жизни в Донбассе, но это не менее важно", — говорит Ярабик.

Еще одним плюсом, по словам эксперта, является то, что Украина отныне будет признавать документы, подтверждающие факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Вместе с тем введение уголовной ответственности для тех, кто работает в администрациях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ударит по минских договоренностям, прогнозирует Балаш Ярабик.

Что изменится после вступления закона в силу

"Эксперты считают квинтэссенцией этого закона официальное признание России страной-агрессором и переименование АТО. В остальном же, по их мнению, в документе очень мало говорится о реинтеграции, людях или о мире, и фундаментальных изменений документ не принесет. Он более декларативный", — пишет DW.

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"Это подтверждение украинских позиций, то, что Порошенко обещал ранее. И это также доказательство его приверженности минским соглашениям, мирным переговорам. Кроме того, это делается для местного населения перед выборами", — говорит старший научный сотрудник берлинского отделения Европейского совета международных отношений (ECFR) Густав Грессель. Поэтому больших и быстрых изменений от закона ждать не стоит, заключает эксперт. "Я не думаю, что конфликт может быть решен с помощью украинских законов", — полагает Грессель.

Много предвыборной риторики в дебатах в парламенте, во время обсуждения закона, заметил и Балаш Ярабик из центра Карнеги. По его мнению, депутаты соревнуются, кто сделает наиболее радикальные заявления. "Я не слышал, чтобы кто-то вспомнил о мире", — заключает он.

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Евродепутат фракции "Зеленые" Ребекка Хармс вообще возмущается, что дискуссии в Раде вокруг документа сводились к простым лозунгам. "Дискуссия ведется на уровне того, что кто за этот законопроект — патриот, а кто против или хочет изменений — коллаборант. Это мне особенно не нравится".