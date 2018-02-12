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    Киев

    В сети показали фото бойца АТО, который вонзил в сердце шеф-повара нож

    (обновлено: )133117
    Впервые фото военного, который зарезал шеф-повара после словесной перепалки, опубликовано без общей заблюренности, которая скрывает внешность человека.
    Военный, убийца шеф-повара, в Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В сети опубликовали фотографию бойца АТО, который зарезал повара Руслана Юрченко на остановке возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Фото появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Facebook Патрульной полиции Украины
    Тренд дня: "Атошник-убийца просто достал нож и бьет в сердце"

    "Запомните, думаю через несколько лет вернется на улицы Киева. А если сильные мира сего заступятся за "героя", то и в этом году", — подписали фото убийцы.

    Напомним, ранее в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток. Известно, конфликт произошел из-за замечания в адрес мужчины, который пытался сесть в автобус без очереди. Обидевшись, он купил нож в магазине и убил им парня, который упрекнул его. Уже установлено, что погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с женой, убийство произошло на ее глазах.

    Задержанный полицией подозреваемый является военнослужащий — солдат-контрактник 72-й бригады, который находился в увольнении. В момент совершения преступления, вероятно, он был в состоянии наркотического опьянения.

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