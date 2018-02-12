В сети показали фото бойца АТО, который вонзил в сердце шеф-повара нож

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В сети опубликовали фотографию бойца АТО, который зарезал повара Руслана Юрченко на остановке возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Фото появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Запомните, думаю через несколько лет вернется на улицы Киева. А если сильные мира сего заступятся за "героя", то и в этом году", — подписали фото убийцы.

Напомним, ранее в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток. Известно, конфликт произошел из-за замечания в адрес мужчины, который пытался сесть в автобус без очереди. Обидевшись, он купил нож в магазине и убил им парня, который упрекнул его. Уже установлено, что погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с женой, убийство произошло на ее глазах.

Задержанный полицией подозреваемый является военнослужащий — солдат-контрактник 72-й бригады, который находился в увольнении. В момент совершения преступления, вероятно, он был в состоянии наркотического опьянения.