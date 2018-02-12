Исчез боец АТО, которого Порошенко поздравил с освобождением из плена

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве пропал без вести ветеран АТО Роман Савков, которого недавно освободили из Макеевской колонии в Донбассе.

О розыске Савкова сообщила ник по военным вопросам и помощи участникам АТО в Верховной Раде Виктория Пашковская.

"Последний раз Романа видели во время процедур в госпитале около 18:00. Известно, что позже он был в Борисполе, откуда уехал обратно в военный госпиталь на Печерск ориентировочно в 21:30 на такси серого цвета. В госпиталь он так и не вернулся. Около 3 часов ночи был в Винницкой области в районе Шаргорода", — говорится в сообщении.

Ранее Савков был освобожден в ходе обмена на КПВВ "Майорское" в Донбассе, о чем сообщала вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Прекрасная и важная новость! Только что СБУ доложила президенту Порошенко, что освобожден украинский заложник, военнослужащий Роман Савков. Президент телефону уже поздравил Романа на свободе. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", — сообщала Геращенко в конце января.

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