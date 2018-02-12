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    Исчез боец АТО, которого Порошенко поздравил с освобождением из плена

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    (обновлено: )100930
    Участник боевых действий в Донбассе Роман Савков пропал по дороге в киевский госпиталь. В конце января его освободили, с чем его лично поздравил президент Украины.
    Пропавший участник АТО Роман Савков
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве пропал без вести ветеран АТО Роман Савков, которого недавно освободили из Макеевской колонии в Донбассе.

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    О розыске Савкова сообщила ник по военным вопросам и помощи участникам АТО в Верховной Раде Виктория Пашковская.

    "Последний раз Романа видели во время процедур в госпитале около 18:00. Известно, что позже он был в Борисполе, откуда уехал обратно в военный госпиталь на Печерск ориентировочно в 21:30 на такси серого цвета. В госпиталь он так и не вернулся. Около 3 часов ночи был в Винницкой области в районе Шаргорода", — говорится в сообщении.

    Ранее Савков был освобожден в ходе обмена на КПВВ "Майорское" в Донбассе, о чем сообщала вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

    "Прекрасная и важная новость! Только что СБУ доложила президенту Порошенко, что освобожден украинский заложник, военнослужащий Роман Савков. Президент телефону уже поздравил Романа на свободе. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", — сообщала Геращенко в конце января.

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