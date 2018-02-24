Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. С начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральские звания, заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"На сегодня у нас уже очень много офицеров с боевым опытом, молодых офицеров. Так, например, в период с 2014-го по 2017 год включительно у нас уже больше двух раз поменялись командиры батальонов, командиры бригад. Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командиры оперативных командований. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов ВСУ", — сказал он в интервью "Радио Свобода".

По словам главы Генштаба, готовится новый выпуск офицеров, которые начали учебу в 2014 году.

"У нас в этом году будет первый выпуск молодых офицеров из высших военных учебных заведений, которые вступали в эти заведения осенью 2014 года. Из общего количества выпускников 25% — это те офицеры, которые еще в мае, апреле, июне, июле 2014 года были солдатами и сержантами", — отметил глава Генштаба.

Кроме того, Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины в текущем году будут вооружены танками "Оплот", а также противотанковыми комплексами отечественного производства.