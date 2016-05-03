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    Подготовка ВСУ по стандартам НАТО дает ожидаемые результаты – Генштаб

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    АТО: в предчувствии военного положения. (823)

    (обновлено: )61306
    Глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко завил, что подготовка украинских подразделений по стандартам НАТО "приносит ожидаемые результаты и подтверждает свою эффективность".
    Флаги Украины и НАТО
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Подготовка подразделений Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО дает ожидаемые результаты и подтверждает свою эффективность, заявил глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

    Украина-НАТО
    NATO
    Atlantic Council. Украина и НАТО: шаги навстречу

    "Результатом рабочей встречи с командным составом и иностранными инструкторами на базе учебного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного стал вывод, что подготовка наших подразделений по стандартам НАТО приносит ожидаемые результаты и подтверждает свою эффективность", — написал Муженко на своей странице в Facebook.

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    Ранее сообщалось, что Муженко обсудил с председателем военного комитета НАТО Петром Павелом ситуацию в зоне проведения военной операции в Донбассе.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря прошлого года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления Украины в Альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что для вступления в Евросоюз или НАТО Украине понадобится 20 или 25 лет.

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