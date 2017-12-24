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    Украинский военный попросил убежища в России - СМИ

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    По данным одного из российских изданий, солдат-контрактник обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца. В Генштабе ВСУ эти сообщения опровергли.
    Российский пограничный наряд проверяет документы у пассажиров автомобиля. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Солдат-контрактник Вооруженных сил Украины обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, сообщает Газета.ру со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Брянщине.

    По его словам, причиной обращения стали неуставные отношения в воинской части.

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    Решение о предоставлении ему статуса беженца примут уполномоченные структуры.

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    В Генштабе ВСУ эти сообщения опровергли. Сведения "якобы о том, что украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствуют действительности", говорится в заявлении украинского Генштаба.

    Ранее Красноармеский суд Донецкой области приговорил старшего солдата 79 аэромобильной бригады (город Николаев) за убийство сослуживца по неосторожности.

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