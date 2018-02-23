Муженко: кроме Javelin ВСУ вооружат украинскими противотанковыми комплексами

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в текущем году будут вооружены танками "Оплот", а также противотанковыми комплексами отечественного производства, заявил глава Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

По его словам, танки "Оплот" приняты на вооружение, однако пока не были получены боевыми подразделениями.

"Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года — в начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предусматриваем, что такие танки получим до конца 2018 года", — сказал Муженко в интервью "Радио Свобода".

Глава Генштаба также прокомментировал вооружение противотанковыми системами: "в основе это будут средства отечественного производства", речь идет о комплексах противотанковых "Стугна", "Корсар", которые уже испытаны ВСУ.

"Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже до конца текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", — сказал Муженко.

О поставках американских ПТРК Javelin Муженко сказал, что это "во-первых, повысит психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения".

Читайте также: Ходжес: как это — Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

"Хотя наши комплексы — и "Корсар", и "Стугна" — немножко отличаются (от Javelin — ред.) по принципам применения, по принципам наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", — считает начальник Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передали для Вооруженных сил Украины не только Javelin, но 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллионов долларов.