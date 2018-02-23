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    Муженко: кроме Javelin ВСУ вооружат украинскими противотанковыми комплексами

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    По словам главы Генерального штаба украинских вооруженных сил, отечественные комплексы "Корсар" и "Стугна" имеют большую дальность поражения и большие мощности, чем Javelin.
    Виктор Муженко в зоне АТО
    Виктор Муженко/Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в текущем году будут вооружены танками "Оплот", а также противотанковыми комплексами отечественного производства, заявил глава Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

    Муженко после полета на истребителе F-15 в США
    CaliforniaGuard / Twitter
    Сказочный полет генерала Муженко в будущее ВВС Украины

    По его словам, танки "Оплот" приняты на вооружение, однако пока не были получены боевыми подразделениями.

    "Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года — в начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предусматриваем, что такие танки получим до конца 2018 года", — сказал Муженко в интервью "Радио Свобода".

    Глава Генштаба также прокомментировал вооружение противотанковыми системами: "в основе это будут средства отечественного производства", речь идет о комплексах противотанковых "Стугна", "Корсар", которые уже испытаны ВСУ.

    "Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже до конца текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", — сказал Муженко.

    О поставках американских ПТРК Javelin Муженко сказал, что это "во-первых, повысит психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения".

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    "Хотя наши комплексы — и "Корсар", и "Стугна" — немножко отличаются (от Javelin — ред.) по принципам применения, по принципам наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", — считает начальник Генштаба ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передали для Вооруженных сил Украины не только Javelin, но 2500 приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллионов долларов.

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