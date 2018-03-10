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    Zumwalt (эсминец)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Новейший эсминец США Zumwalt сломался при переходе через Панамский канал
    Новейший американский эсминец Zumwalt сломался в Панамском канале 
    11:16 23.11.2016
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    По данным портала Defense News, авария, произошедшая в понедельник вечером, затронула теплообменники силовой установки корабля. Новейший эсминец США Zumwalt сломался при переходе через Панамский канал.
    США спустили на воду суперсовременный эсминец
    Эсминец Zumwalt может остаться без боеприпасов из-за высокой стоимости
    22:36 07.11.2016
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    Себестоимость одного снаряда достигает 800 тысяч долларов. Высокая стоимость связана с резким сокращением закупок эсминцев Zumwalt. Производство боеприпасов для них оказалось не массовым, а штучным и затратным.
    Новейший ракетный эсминец вошел в состав ВМС США. Видео
    Ракетный эсминец Zumwalt вошел в состав ВМС США 
    03:47 16.10.2016
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    Торжественная церемония по этому поводу прошла в порту города Балтимор в штате Мэриленд в присутствии ряда военачальников, а также десятков тысяч зрителей.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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