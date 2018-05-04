Соцсети о Балаклее: неужели уже "джавелины" списывают?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

И вновь полыхает огонь… В четверг, 3 мая, на складе боеприпасов в Балаклее произошел новый пожар, начались взрывы. В пятницу утром пожар удалось локализовать, эвакуированные жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновилось, осталось закрытым только воздушное пространство, сообщили в Минобороны.

Сейчас в оборонном министерстве рассматривают три версии причин возникновения пожара. Первая из них: "возгорание сухой травы на технической территории, не очищенной от взрывоопасных предметов, из-за попадания под гусеницы пожарного танка элементов пороха". Об этом сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

По его же словам согласно второй версии, возгорание травы произошло из-за попадания искры из дымохода трубы пожарного танка. По третьей версии — загорелись взрывоопасные предметы на технической территории под действием лучей солнца. В украинском сегменте соцсетей версий нового пожара в Балаклее нашлось намного больше:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook