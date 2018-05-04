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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о Балаклее: неужели уже "джавелины" списывают?

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    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее (53)

    (обновлено: )33160
    В Балаклее опять горячо – новый пожар на военном арсенале натворил немало шуму не только в окрестностях злополучного склада боеприпасов, но и в отечественных соцсетях. Что же думают о повторном военном ЧП сами украинцы?
    Ситуация на складах в Балаклее
    Геншьаб ВСУ

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    И вновь полыхает огонь… В четверг, 3 мая, на складе боеприпасов в Балаклее произошел новый пожар, начались взрывы. В пятницу утром пожар удалось локализовать, эвакуированные жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновилось, осталось закрытым только воздушное пространство, сообщили в Минобороны.

    Пожар в Балаклее. Работа авиации ГСЧС. Видео
    Радио Свобода
    Ликвидация последствий ЧП в Балаклее: работа авиации ГСЧС

    Сейчас в оборонном министерстве рассматривают три версии причин возникновения пожара. Первая из них: "возгорание сухой травы на технической территории, не очищенной от взрывоопасных предметов, из-за попадания под гусеницы пожарного танка элементов пороха". Об этом сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов. 

    По его же словам согласно второй версии, возгорание травы произошло из-за попадания искры из дымохода трубы пожарного танка. По третьей версии — загорелись взрывоопасные предметы на технической территории под действием лучей солнца. В украинском сегменте соцсетей версий нового пожара в Балаклее нашлось намного больше:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
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