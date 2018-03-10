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    Винницкая областная государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Пожар на складах под Винницей. Каждую минуту происходят 3 взрыва 
    10:23 27.09.2017
    2356Взрывы под Винницей: расследование
    По информации Винницкой облгосадминистрации, из-за пожара на складе боеприпасов в Калиновке пострадали два человека. На данный момент в минуту взрывается порядка трех снарядов.
    Подразделения ГСЧС под Винницей на ликвидации пожара на складах боеприпасов
    Увеличилось количество пострадавших в результате взрывов на складах под Винницей
    09:38 27.09.2017
    695Взрывы под Винницей: расследование
    По словам первого заместителя главы Винницкой ОГА Андрея Гижкона, в данный момент на складе боеприпасов в Калиновке в минуту взрывается порядка трех снарядов.
    Беспорядки в Виннице
    События в Виннице и Запорожье. Махновщина окрепла и правит бал
    13:24 11.12.2014
    11283
    Недовольные режимом Януковича, не только свергли его, но и открыли дорогу всем другим недовольным и уверовавшим в исключительное право навязывать свою волю на местах в обход резко оказавшимся ненужными голосованиям.
    В Виннице собирается народное вече
    Винница между федерализмом и децентрализацией
    10:25 09.12.2014
    1462Беспорядки в Виннице и Запорожье
    События в Виннице всколыхнули всю Украину, а социологи с удивлением отмечают, что количество акций протеста продолжало оставаться ненормально высоким.
    Беспорядки в Виннице
    Обзор соцсетей: Бунт в Виннице. Огромная страна и в ней много дураков
    17:57 08.12.2014
    1117Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Минувшие выходные принесли тревожные новости, откуда не ждали: в субботу массовая акция протеста прошла перед зданием ОГА в Виннице.
    Беспорядки в Виннице
    Бунты в Виннице: третий Майдан, "рука Кремля" и возня у корыта
    17:14 07.12.2014
    3521Беспорядки в Виннице и Запорожье
    6 декабря общественные активисты взяли штурмом административные здания ОГА и облсовета в Виннице. Во время массовых беспорядков пострадало восемь милиционеров и несколько участников акции. МВД открыло уголовные производства по фактам грубого нарушения правопорядка.
    Беспорядки в Виннице
    МВД: в Виннице сохранятся спокойная обстановка
    13:10 07.12.2014
    347Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Правоохранители несут службу в обычном режиме. В МВД сообщили, что после вчерашних беспорядков возле Винницкой ОГА 8 правоохранителей были госпитализированы в больницу.
    Беспорядки в Виннице
    В Виннице собирается народное вече
    12:48 07.12.2014
    786Беспорядки в Виннице и Запорожье
    На центральной площади города собралось около сотни человек. На митинге, согласно информации очевидцев, присутствовали представители нескольких политических сил.
    Беспорядки в Виннице
    Активисты готовят еще два "винницких Майдана" из-за действий милиции
    20:58 06.12.2014
    895Беспорядки в Виннице и Запорожье
    В воскресенье в 12:00 собирается "винницкий Майдан", участники которого определятся с дальнейшими действиями. В понедельник на 16:00 запланировано пикет областного управления милиции.
    Беспорядки в Виннице
    Председатель Винницкой ОГА обвинил в беспорядках Кремль и главу облсовета
    19:55 06.12.2014
    1026Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Сергей Свитко назвал бессмыслицей заявление губернатора области Анатолия Олейника о том, что, здание областного совета штурмовали пророссийские боевики с подачи Кремля.
    Беспорядки в Виннице
    Активисты в Виннице требуют отставки глав облмилиции и обладминистрации
    16:15 06.12.2014
    209Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Свое требование они аргументируют тем, что милиция в течение двух часов не пускала их в помещение Винницкой облгосадминистрации.
    Беспорядки у Винницкой ОГА
    Беспорядки под Винницкой ОГА: горят шины, 7 милиционеров пострадали
    15:08 06.12.2014
    7558Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Восстановить общественный порядок пытались более 200 сотрудников милиции, среди которых бойцы спецбатальона "Винница", недавно вернувшиеся из зоны проведения антитеррористической операции в Донбассе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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