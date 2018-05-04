Возгорание в Балаклее: подробности

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Возле Балаклеи, Харьковской области, снова гремят взрывы — на территории военных складов сдетонировали снаряды. Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что на арсенале загорелась сухая трава во время ликвидации остатков снарядов.

Стоит напомнить, что 23 марта 2017 года в Балаклее произошли взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов. Так, сразу после взрыва местные жители начали покидать Балаклею. Люди выезжали за пределы города всеми доступными средствами. Также власти начали эвакуацию жителей из 5-километровой зоны вокруг военных складов.

Тогда в результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта — жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер.

Подробнее о ситуации в Балаклее в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины Богдан Сеник.

Голос Столицы Богдан Сеник

Підтвердіть, чи дійсно горить найвіддаленіша частина полігону, де були боєприпаси, що не придатні для використання?

— Ми про це говорили, що якраз внаслідок загоряння такої трави на колишній технічній території 65 арсеналу, що в Балаклії там розпочалась пожежа. Там тривали роботи постійно з очищення і розмінування тих залишків снарядів, які ще не розірвались внаслідок минулорічної надзвичайної події, і відразу ж було до локалізації залучено два пожежні танки військових, інженерна машина розгородження, пожежні автомобілі, і в повному складі працює пожежна рота, а весь особовий склад, який залучався до тих робіт з розмінування, в повному складі їх було евакуйовано. Злагоджено військовослужбовці спільно з підрозділами ДСНС вживають всіх заходів для убезпечення місцевих мешканців.

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До тієї ділянки просто не дістались чи пропустили певні снаряди? Чому вибухи стались?

— Я ж пояснюю для правильного розуміння, що внаслідок загоряння сухої трави на тій колишній території там були рештки якісь попередньої надзвичайної події, минулорічної. Військові сапери на цій технічній території ці боєприпаси очищували, збирали їх, і ці якраз боєприпаси, які не розірвались, внаслідок загоряння пішла трава далі, пожежа поширилась, і вони почали вибухати. Поодиночні були вибухи, а вже після 15.00 спостерігалось зменшення вибухів, і за даними на 16.12 і далі вже не було підтверджено вибухів, тільки сама пожежа. Для локалізації пожежі вживають всіх заходів і, звичайно, крім тих двох пожежних танків буде залучено ще два пожежні танки, а також вертоліт та літак АН-32.

Багато ЗМІ пишуть, посилаючись на текст, який був на офіційному сайті Міноборони, мовляв, пожежний танк наїхав на снаряд, і це стало причиною пожежі.

— Працює зараз оперативна група. Є різні комісії, і правоохоронні органи розглядають різні версії, і, звичайно, що будуть відвідні проведені і експертиза, дослідження, і за результатами будуть оприлюднені ті причини, які потягнули за собою займання, і звідки йшов епіцентр, і решту відповідей на запитання буде надано. На даний час тільки така інформація щодо займання, і ви ж бачите, що це зараз температура дуже незвична 30 градусів для даного періоду.