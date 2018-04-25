На современную защиту военных складов просто нет денег - депутат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На складах боеприпасов Вооруженных сил Украины внедрили системы противодействия беспилотникам. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Центрального управления безопасности военной службы ВСУ полковник Владимир Яцкив.

Кроме того, он сообщил, что Министерство обороны будет просить правительство увеличить финансирование на обеспечение безопасности хранилищ боеприпасов с 500 до 800 миллионов гривен в год.

Подробнее об этом в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки взагалі сховищ боєприпасів є в Україні?

— Я не можу зараз надати цю інформацію, я не веду точний облік всіх місць і складів. Але хочу сказати, що після того як вони абсолютно трагічним чином були зменшені, були нарешті вжиті заходи щодо покращення умов їх зберігання. Нагадаю, що до 2014 року наші ЗСУ фінансувалися по остаточному принципу фінансування, а склади зберігання зброї взагалі майже не фінансувалися, що і призвело до жахливого стану зберігання наших складів боєприпасів. Їх зберігали за допомогою цивільної такої охорони, переважно особи похилого віку, пенсіонери, які якщо і мали якусь або гвинтівку, або револьвер… то це було майже все. А як ми бачили по складах в Калинівці, то навіть огорожа вже попадала від старості. То натомість, після того як ми на комітеті з питань нацбезпеки і оборони розглядали підсумки розслідувань, які зараз, до речі, ще не закінчені і ведуться, про те чому і які умови призвели до того що вибухали наші склади, то було прийнято відповідне рішення, по-перше, планово замінити цивільну охорону на солдат-строковиків, що значно покращить рівень охорони наших складів. По-друге, провести інвентаризацію і провадження нових систем, які не дозволили б будь-кому наближатися до периметру. А також реагувати на можливі провокації як то було в Балаклеї, коли за допомогою БПЛА скидали термітні заряди, що і привезло до підпалу та детонації боєприпасів, які зберігалися на відкритих площадках.

Раніше пан Гелетей казав, що в України нема можливостей захищатися від БПЛА. Зараз ці можливості з'явилися?

— Насправді, станом на сьогодні існують системи, які дозволяють фіксувати при наближенні модель БПЛА, навіть його серійний номер, і показувати локалізацію маршруту, звідки він був запущений. Це розробляють наші українські спеціалісти, і такі системи нещодавно демонструвалися нашими волонтерами, які і працюють разом із військовими на фронті. Для того щоб покращити охорону військових складів, інших важливих державних об'єктів, які недоцільно було б дозволяти знімати з повітря, власне, я думаю, така система має пройти відповідні військові випробування і потім отримати державне оборонне замовлення, для того щоб вона була прийнята як елемент системи охорони. Вона не буде панацеєю, тому що насправді причина, на мій погляд, була значно глибшою, ніж просто атака з БПЛА. Це був один з цікавих, сучасних варіантів атакувати дистанційно склади. Тим паче, враховуючи, що саме про Балаклею коли говорити, то на складах була накопичена велика кількість боєприпасів, які не можна було зберігати у відповідних сховищах, або заглиблених сховищах. І це були або боєприпаси, які готувалися до утилізації, або вже ті, які не можна використовувати в бойових умовах, тому що вийшов термін придатності. Тому вони зберігаються вже за остаточним принципом на відкритих площадках. І саме це було використано для атаки саме з БПЛА. Якщо казати про Калинівку, то на мій погляд там була більше диверсійна робота, проникнення, і закладки безпосередньо в сховища, про що свідчить характер руйнувань.

Смотрите также: Сгоревшие военные склады под Винницей с высоты птичьего полета

Питання слухача "ГС": "А чому не можна використовувати "глушилки" для захисту"?

— Усе можна використовувати. Для того щоб використовувати будь-які засоби упередження проникнення, треба ставити системи, які б фіксували насамперед наближення таких літальних апаратів, і після цього вже включаються глушилки, або інші методи, як це використовують, наприклад, в США, бо там так само елементом є спеціальні пристрої, які при візуальному контакті з БПЛА перехоплюють керування і приземляють його на ґрунт. Я думаю, що цим питанням наш Генштаб на чолі з його керівником переймаються, вони розуміють, що це записано в обов'язках начальника Генштабу, провадити охорону складів з боєприпасами, то вони мають докладати максимум зусиль, для того щоб оцінити, які найсучасніші засоби технічної охорони існують і які з них ми можемо дозволити собі використовувати. Нагадаю, що деякі з них коштують значно дорожче, ніж ми можемо собі дозволити на сучасному етапі. З 2014 року, починаючи ще з уряду Яценюка, ми почали виділяти 5% на армію, саме це дає нам можливості говорити, що армія сьогодні відновлена. Те саме треба пройти етап з іншими об'єктами інфраструктурними, які забезпечують діяльність і боєздатність наших ЗСУ.

Степан Полторак каже, що необхідно провести роботу з будівництва сховищ для боєприпасів, а для цього треба близько 10 мільярдів гривень. Чи є ці гроші в бюджеті, чи будуть вони виділятися протягом кількох років?

— Такої суми у нас дійсно нема, і ніхто не буде виділяти таку суму одномоментно, бо її навіть освоїти сьогодні, розпочати будівництво прямо сьогодні і реалізувати цих 10 мільярдів, я думаю, неможливо, за декількох причин. Але якщо ми почнемо поступово робити і дофінансовувати навіть частково ті 5%, які ми виділяємо на сектор безпеки і оборони, то я впевнений, що за кілька років ми також успішно подолаємо це питання. Тому головне — розуміти, що воно є важливим, і не відкидати його з порядку денного. Впевнений, що наша позиція парламенту підтримувати сектор безпеки і оборони і фінансувати його в повному обсязі, з того об'єму ВВП, який ми маємо, то наше першочергове завдання, і ми останніх чотири роки і демонструємо, що ми приділяємо серйозну увагу питанням фінансування ЗСУ, інших силових відомств, які забезпечують недоторканість нашої держави.

Яке покарання було для цих людей?

— У ЗСУ існують наступні види покарань: адміністративні, кримінальні і дисциплінарні. Наприклад, якщо починаючи від зауваження, оголошення догани, оголошення про неповну службову відповідальність, або звільнення навіть, або позбавлення військового звання. Я не обізнаний в тому, нам ще не було доповіді про застосування заходів дисциплінарного впливу до низки чиновників, які відповідали за умови і зберігання боєприпасів на складах.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что в Украине участились случаи кражи оружия и боеприпасов в воинских частях.

Также ранее военный эксперт Игорь Левченко подчеркнул, что на хранилища боеприпасов выделят вдвое меньше необходимого — эксперт.