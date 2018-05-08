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    Украина начала масштабное строительство современных хранилищ боеприпасов

    Тема:

    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее (59)

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    По словам министра обороны Степана Полторака, в стране построят хранилища, которые "не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения".
    Министр обороны Степан Полторак
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Украине до конца года планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов, заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак во время инспектирования военного арсенала в Хмельницкой области 8 мая, сообщает пресс-служба Минобороны.

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    "Задача, которая стоит перед нами — ответственная, непростая, но вполне выполняемая. Украинцам стоит знать, что ту работу, которую мы сейчас начали, в таких масштабах и объемах, в государстве еще никто не делал. Ведь мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", — заявил Полторак.

    По сообщению пресс-службы Минобороны, в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах.

    "Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы", — отмечают в оборонном ведомстве. 

    Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.  

    По данным Минобороны Украины, пожар локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются. Жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновлено, осталось закрытым только воздушное пространство.

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