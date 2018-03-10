Франция и Германия предлагают ограничить свободное передвижение внутри шенгенской зоны по соображениям безопасности. Речь идет о снятии существующих ограничений на введении пограничного контроля "в исключительных обстоятельствах". Предложение поддержали Австрия, Норвегия и Дания.
Председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Польша упростила процедуру оформления шенгенской визы из-за неспособности консульских отделов справиться с потоком людей.
Согласно итоговому заявлению, лидеры стран ЕС договорились начать работу над всеми деталями плана Еврокомиссии по "возвращению к Шенгену", чтобы покончить с временными проверками на внутренних границах до конца года.
С начала 2016 года окончательно вступило в действие Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Насколько успешно власти сумели подготовиться к созданию торговой зоны с Европой, проанализировал Олег Рыбачук, экс-вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции.
По словам председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого, итальянцы одними из первых столкнулись с потоком беженцев и частично уже привыкли к миграционному кризису и его последствиям.
Согласно информации канцлера Австрии Вернера Файмана, ограничивается действие Шенгенского договора и вводится усиленная проверка всех въезжающих в Австрию. Шенгенские правила будут "временно терять силу".
По словам эксперта, одна из основных прелестей евроинтеграции для украинцев заключалась в том, чтобы свободно перемещаться по Европе. И подрыв шенгенского режима в самом ЕС — это будет большое разочарование для украинцев.
Министры ЕС обсудят приостановление действия шенгенской зоны из-за наплыва мигрантов. Директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко сообщил, что это стоит расценивать как предупреждение Греции и другим приграничным странам союза.
По мнению Меркель, Шенгенская система является важным столпом Европейского союза, это возможность свободно передвигаться, возможность свободного передвижения товаров, возможность организовать его без бюрократии.
Как отмечается в соответствующем документе, "необходимо, в частности, решить те проблемы безопасности, которые выявились в результате терактов в Париже, внедрить эффективные срочные меры безопасности для контроля внутренних границ".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".