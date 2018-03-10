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    Шенгенская зона

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Николай Капитоненко
    Капитоненко: главные цели и ценности НАТО пошатнулись
    16:33 19.02.2018
    393
    В целом НАТО готово увеличивать военные расходы, чтобы справиться с новыми вызовами в сфере безопасности, но для создания "военного Шенгена" не потребует больших финансовых расходов, считает эксперт.
    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
    Флаг Европейского Союза
    Не проехать, не пройти. Франция и Германия планируют ограничить Шенген
    08:53 20.09.2017
    649
    Франция и Германия предлагают ограничить свободное передвижение внутри шенгенской зоны по соображениям безопасности. Речь идет о снятии существующих ограничений на введении пограничного контроля "в исключительных обстоятельствах". Предложение поддержали Австрия, Норвегия и Дания.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    Юнкер: пора включить Румынию и Болгарию в Шенген
    11:24 13.09.2017
    226
    По словам председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, если ЕС собирается укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону.
    Виктор Шлинчак
    Без политики. Польша и упрощение оформления шенгена
    16:44 09.10.2016
    828Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Польша упростила процедуру оформления шенгенской визы из-за неспособности консульских отделов справиться с потоком людей.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Британия поддерживает членство Турции в ЕС, но визы отменять не намерена
    01:54 10.03.2016
    100Мигранты штурмуют ЕС
    По словам министра по делам Европы Дэвида Лидингтона, Великобритания "не является частью процесса либерализации визового режима с Турцией", поскольку не входит в шенгенскую зону.
    Лидеры ЕС намерены к концу года отменить погранконтроль внутри Шенгена
    Лидеры ЕС намерены к концу года отменить погранконтроль внутри Шенгена
    04:14 08.03.2016
    109Мигранты штурмуют ЕС
    Согласно итоговому заявлению, лидеры стран ЕС договорились начать работу над всеми деталями плана Еврокомиссии по "возвращению к Шенгену", чтобы покончить с временными проверками на внутренних границах до конца года.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Олланд заявил, что Шенген спасен
    03:55 08.03.2016
    140Мигранты штурмуют ЕС
    По словам французского президента Франсуа Олланда после саммита ЕС - Турция, "если нет Шенгена - нет и Европы, это то, чего сегодня удалось избежать".
    Олег Рыбачук
    Рыбачук: Украина не готова к статусу торгового партнера ЕС
    18:04 13.02.2016
    2560ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    С начала 2016 года окончательно вступило в действие Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Насколько успешно власти сумели подготовиться к созданию торговой зоны с Европой, проанализировал Олег Рыбачук, экс-вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции.
    Мигранты на заснеженном поле в Сербии после пересечения македонской границы
    The Times: безвизовый режим Украина-ЕС, фаза заморозки
    14:46 27.01.2016
    1876Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Европейская зона безвизового режима может приостановить действие на два года - министры ЕС потребовали остановить наплыв беженцев, пишут мировые СМИ. Как повлияет это на Украину и другие страны мира?
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Таран: Шенгенская зона прекратит свое существование. Временно
    19:19 20.01.2016
    417Мигранты штурмуют ЕС
    Наплыв мигрантов стал главной проблемой для стран зоны Шенгена, но угрозы для целостности этого объединения пока нет, заявил председатель Международного института демократии Сергей Таран.
    Шенгенская виза
    Паспортным контролем Германия убьет Шенгенскую зону - немецкий политолог
    17:03 20.01.2016
    866Мигранты штурмуют ЕС
    Австрия уже ввела паспортный контроль на своих границах со странами Шенгенской зоны. Немецкий политолог Андреас Умланд не исключает, что через некоторое время Шенгена в сегодняшнем виде уже не будет.
    Работа визового центра
    Ограничения по Шенгену негативно отразятся на туризме – житель Италии
    10:21 20.01.2016
    112Мигранты штурмуют ЕС
    По словам председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого, итальянцы одними из первых столкнулись с потоком беженцев и частично уже привыкли к миграционному кризису и его последствиям.
    Шенгенская виза - заграничные паспорта РФ
    Немецкий политолог: не исключено, что Шенгенской зоны уже не будет
    10:10 20.01.2016
    410Мигранты штурмуют ЕС
    В Еврозоне существуют проблемы, но это нельзя назвать концом Европы, считает немецкий политолог Андреас Умланд. Возможно, в будущем будет введен паспортный контроль между странами Шенгенской зоны.
    Мигранты проходят мимо флага ЕС
    Австрия ограничивает действие Шенгенского договора - СМИ
    19:48 16.01.2016
    755Мигранты штурмуют ЕС
    Согласно информации канцлера Австрии Вернера Файмана, ограничивается действие Шенгенского договора и вводится усиленная проверка всех въезжающих в Австрию. Шенгенские правила будут "временно терять силу".
    Мигрант. Архивное фото
    Эксперт рассказал, что будет, если действие шенгена не остановят
    21:38 05.12.2015
    395Мигранты штурмуют ЕС
    По словам эксперта, это можно рассматривать как предупреждение государствам, находящимся ближе к границам ЕС, чтобы они проводили более активную политику в отношении беженцев и мигрантов.
    Флаги Украины и ЕС
    Подрыв шенгенского режима в ЕС плохо отразится на украинцах - эксперт
    19:42 05.12.2015
    1100Мигранты штурмуют ЕС
    По словам эксперта, одна из основных прелестей евроинтеграции для украинцев заключалась в том, чтобы свободно перемещаться по Европе. И подрыв шенгенского режима в самом ЕС — это будет большое разочарование для украинцев.
    Мигранты проходят мимо флага ЕС
    Туманное будущее шенгенской зоны
    18:41 05.12.2015
    1001Мигранты штурмуют ЕС
    Министры ЕС обсудят приостановление действия шенгенской зоны из-за наплыва мигрантов. Директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко сообщил, что это стоит расценивать как предупреждение Греции и другим приграничным странам союза.
    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
    Меркель выступает за сохранение Шенгена
    22:54 29.11.2015
    194
    По мнению Меркель, Шенгенская система является важным столпом Европейского союза, это возможность свободно передвигаться, возможность свободного передвижения товаров, возможность организовать его без бюрократии.
    Флаг Евросоюза (ЕС). Архивное фото
    Франция призывает ЕС к пересмотру правил Шенгенского соглашения
    05:30 19.11.2015
    763Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Как отмечается в соответствующем документе, "необходимо, в частности, решить те проблемы безопасности, которые выявились в результате терактов в Париже, внедрить эффективные срочные меры безопасности для контроля внутренних границ".
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    В целом НАТО готово увеличивать военные расходы, чтобы справиться с новыми вызовами в сфере безопасности, но для создания "военного Шенгена" не потребует больших финансовых расходов, считает эксперт.
    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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