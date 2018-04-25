Мусиенко: в современной армии содержание солдата обходится в $50 000

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Содержание одного украинского солдата обходится в 12 тысяч долларов в год. Такую цифру назвал министр обороны Степан Полторак. Также он добавил, что в США на это тратят 510 тысяч долларов в год, в Великобритании — 250 тысяч фунтов стерлингов, в Германии — 220 тысяч долларов, в Польше — 100 тысяч долларов, в России — 83 тысячи, а в Литве — 80 тысяч.

Достаточно ли 12 тысяч долларов в год для нормального обеспечения украинских военных, и на что конкретно тратятся эти деньги, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Звідки взялася ця сумка?

— За загальним правилом, ця сума має виходити з утримання солдата, саме харчування, оплати комунальних послуг, коли солдати проживають в казармах, оплата всіх платежів, які пов'язані з комунальними послугами. Крім того, в цю суму має входити і бойова підготовка, і озброєння солдата. Тобто засоби індивідуального захисту, бронежилети, зброя тощо. Чому за тією статистикою, що ви сказали, яку наводив Степан Полторак, такі величезні суми тратяться в країнах НАТО? Через те, що левова частка цих сум іде на озброєння і на захисну екіпіровку кожного бійця. Тобто на сучасні каски, на сучасну форму, на сучасні бронежилети, сучасну зброю. Це основна частина видатків. У нас, на жаль, ця сума є надзвичайно низькою, ми десь на рівні з країнами Африки і Латинської Америки перебуваємо.

Які найбільш затратні статті видатків?

— Найбільш затратні мали би бути на озброєння. Але оскільки в нас є проблеми із закупівлею нового озброєння, то найбільше витрачається це на заробітну плату, на харчування і на комунальні послуги. Це основні статті видатків.

Якщо порівнювати з витратами на утримання солдатів у світі, то в нас показник в рази скромніший?

— До речі, Росія трошки скоротила видатки, в них було скорочення бюджету, воно зараз складає десь 55-60 тисяч доларів на рік в них, а було дійсно до 80 попередні роки. Якщо взяти інші країни, наприклад, якщо ми візьмемо таку країну, яка має невелику, але потужну сильну армію, як Нідерланди — член НАТО, вони витрачають близько 270 тисяч на одного солдата. Країни, які воюють, які беруть участь у військових операціях, ці суми збільшують приблизно у два рази. Тобто утримання одного солдата американського або британського, який брав участь у кампаніях в Іраку чи в Афганістані, в 1 млн доларів обходиться. Тобто треба розуміти, що за бойові операції і воюючий солдат отримує, його утримання обходиться десь в середньому в 2-2,5 рази більше. В нас такого, на жаль, немає. Але це все пов'язано із загальним станом економіки і з тим, як в нас фінансується армія. А фінансується вона, як на мене, недостатньо.

Це якось впливає на боєздатність нашої армії?

— Звичайно. Тому що це впливає на боєздатність, це впливає, в принципі, і на моральний дух. Тому що треба прекрасно розуміти, що в країнах, де солдати отримують переважно нове озброєння, вони краще захищені, вони більш захищені від поранень кульових і не тільки. І цим всім вони забезпечуються. Не так, як в нас, багато чим забезпечують волонтери. Там цим всім забезпечує держава. І безумовно там високий рівень і високий моральний дух, оскільки там і заробітні плати високі, там і харчування нормальне, стабільне, вітамінізоване. Тобто безумовно, це впливає і на дух. Але разом з тим, тут же слід розуміти, знову ж таки, що гроші на оборону ж ні звідки не візьмуться. І якщо загальний стан економіки в країні, м'яко кажучи, не найкращий, то і на утримання солдатів просто гроші треба ж десь знайти, а їх немає.

Які статті видатків щодо утримання військових зараз найбільш недофінансовані?

— Я думаю, що недофінансовані — це видатки по озброєнню. Тобто треба цьому приділяти велику увагу. Є велика проблема із загальним оборонним замовленням, тому що ми в статті, якщо подивитися бюджет оборонний, то там близько 65%, а іноді 75% — це утримання. Утримання солдатів, утримання військових частин, будівництво житла тощо. А решта, невелика частина іде на закупівлю озброєння. Тобто в нас з бюджету оборонного витрачається лише невелика частина на закупівлю озброєння. А знову ж таки, щоб відповідати стандартам НАТО, має хоча б 40% тратитися на закупівлю озброєння, на модернізацію існуючого озброєння. А так, в нас, в принципі, по суті, по стандартам НАТО в нас такий бюджет проїдання. Ми мало купуємо, закуповуємо нової зброї, ми мало екіпіруємо бійців новим озброєнням, що треба було б робити, і системами захисту — бронежилетами, касками, формою тощо. А тратимо, на жаль, більше на утримання. Безумовно, зарплати — це надзвичайно важливо, як і харчування. Але коли солдат іде до бою, то крім зарплати, йому потрібна ще сучасна зброя і засоби захисту.

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На вашу думку, скільки грошей слід витрачати на утримання одного українського солдата так, щоб все і всіх влаштовувало?

— В умовах війни, ця сума мала би становити не менше 50 тисяч доларів. Це, як на мене, не менше. Це той мінімум, який був би необхідний.

За словами нашого міністра оборони, торік на забезпечення одного солдата витрачали 8 тисяч доларів на рік. А в 2018 році ця сума зросла до 12 тисяч доларів.

— Це дуже добре, що ця сума зростає. Але вона зростає, на жаль, не такими темпами, як хотілося б.

Якщо порівнювати умови, вони покращилися?

— Вони покращилися, безумовно. Є проблема, умови покращуються, але знову ж таки, є велика проблема саме зі зброєю і це питання потрібно вирішувати. Тому що воно у нас, на жаль, ще до кінця повною мірою не вирішене. Тут є, як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні — через те, що елементарно бракує коштів. А суб'єктивні в тому, що дуже часто Міноборони не чує і не виділяє Мінфін при плануванні бюджету, а потім ВРУ, тієї суми, яка потрібна на закупівлю і модернізацію озброєння. Завжди запит бюджетний Міноборони більший, і це правда. А чомусь не додають постійно. Йдуть на інші видатки, а Міноборони не додають, хоча в умовах війни, як на мене, це міністерство і ці видатки мали би бути в пріоритеті.

Повідомлення від слухача: "Чи є сенс купувати нове озброєння, якщо у нас окопна, а не наступальна війна?".

— Безумовно, є сенс купувати нове озброєння. Є сенс закупити нові каски сучасні кевларові для всіх бійців. Є сенс закупити нові бронежилети, які будуть захищати наших бійців. Є сенс закупити нові снайперські гвинтівки, які будуть краще цілити. Контрснайперські батареї і так далі. Тобто є сенс, безумовно, це все закуповувати.

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А военный эксперт Сергей Грабский отметил, что место Украины в рейтинге самых мощных армий мира — выдающийся результат.