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    Политика

    Порошенко пообещал не посылать призывников воевать в Донбасс

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (539)

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    Глава государства уточнил, что "в армии, в подразделениях, которые стоят на линии фронта, несут службу исключительно украинские добровольцы, кто добровольно записался в ряды Вооруженных сил и заключил контракт".
    Петр Порошенко на принятии присяги
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Ни один из призывников не будет принимать участие в Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, заявил президент Петр Порошенко во время церемонии принесения воинской присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

    По его словам, на линии фронта несут службу исключительно украинские добровольцы.

    Порошенко подчеркнул, что, как и обещал, призывники по возрасту теперь не будут нести службу на передовой в зоне проведения Операции объединенных сил.

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    "Напомню, что еще в позапрошлом году как Верховный Главнокомандующий, принял очень непростое в тех условиях решение и дал приказ отказаться от частичной мобилизации. В армии, в подразделениях, которые стоят на линии фронта, несут службу исключительно украинские добровольцы на Донбассе, кто добровольно записался в ряды Вооруженных сил и заключил контракт. Минобороны и Генштаб выполнили это задание, и его реализацию считаю принципиальным моментом в нашем военном строительстве", – заявил глава государствак.

    По его словам, хотя "новобранцев больше никогда не отправят строить дачи генералам", однако их не ждет легкая жизнь, поскольку "армия – это тяжелый изнурительный труд".

    "Каждый из вас будет делать все возможное для того, чтобы защитить украинский суверенитет, украинскую территориальную целостность, украинскую независимость. Святую украинскую землю. Армия – это жесткая дисциплина. Это колоссальная физическая и психологическая нагрузка. Но это и школа мужества, школа братства и общества. Молодым воинам есть на кого равняться, у многих из тех, кто сегодня приносит военную присягу на верность украинскому народу, есть родные и близкие – участники войны с российским агрессором на Востоке нашего государства", – добавил Порошенко.

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    Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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