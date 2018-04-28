Донбасс: и вечный бой

Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

Сейчас очень удобное время. На Россию едва ли не со всех сторон "лают псы до рвоты" и отвлекают от кризисных явлений в Армении и в Украине. На этом фоне командующий Операцией объединенных сил по защите суверенитета Украины генерал Сергей Наев 24 апреля решительно заявил, что зоной проведения операции (то есть боевых действий) станет вся территория Донецкой и Луганской областей, а не отдельные населенные пункты (формат АТО). Наев также пообещал призвать 100 тысяч резервистов при обострении в Донбассе.

Сообщается, что ВСУ вот-вот получат высокоточное оружие. И кое-где уже изрядно погрохатывает – в непризнанной Донецкой народной республике 25 апреля заявили о минометном обстреле Ясиноватой военнослужащими НАТО. Столь откровенная возня военных инструкторов альянса в нейтральной Украине напоминает конец июля 2008 года в Грузии (вооруженные силы которой уже были вооружены и обучены по натовским стандартам).

А 26 апреля президент Петр Порошенко подписал закон, который усиливает контроль за государственной границей страны. Этот законодательный акт также регламентирует экономическую деятельность "на временно оккупированной территории Украины". Что дальше?

Героям – слава и гробы

На законодательном уровне Рада объявила Россию страной-агрессором. Пожалуй, Киеву осталось лишь ударить челом перед Вашингтоном, Лондоном и Парижем – с просьбой о военной помощи во спасение суверенитета. И, возможно, Запад "сообразит на троих" (как ранее в Сирии) – пренебрегая Совбезом ООН и прочими формальностями, введет в Украину две-три бригады спецназа НАТО в голубых касках миротворцев. После пограничной изоляции Донбасса до радикальной его зачистки останется только шаг. Впрочем, на этом этапе и начнется все самое интересное. Ведь американская морская пехота "черную работу" за ВСУ не сделает, и гарантирует лишь огромные потери.

Прежде всего, следует вспомнить, что с начала проведения АТО на юго-востоке Украины погибли 3784 военнослужащих ВСУ, 8489 солдат и офицеров получили увечья и ранения, 554 военнослужащих покончили с собой. Такие данные привел 26 апреля военный прокурор Анатолий Матиос. Очевидно, цифры не в полной мере отражают катастрофические последствия "революции достоинства" и "реинтеграции" несогласных сограждан.

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Киев скрывает десятки тысяч убитых и раненых военнослужащих. К примеру, в феврале 2017 года начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о 2197 погибших украинских военнослужащих за все время конфликта в Донбассе. Через пять дней, на заседании руководящего состава ВСУ президент Петр Порошенко заявил о 2608 погибших военнослужащих и "около 8 тысяч ранеными". Разница "всего" в 411 человек (при отсутствии активных боевых действий).

Официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко в марте 2017-го озвучил на брифинге новые цифры: в Донбассе погибли 2629 украинских военнослужащих и 9453 – получили ранения. И, вот, через год у авторитетного прокурора Матиоса раненых становится почти на тысячу меньше, а убитых – на 1155 больше. Полагаю, врут в цифрах все. И непредвзятые наблюдатели могут заметить это даже по Одесскому кладбищу на Тернопольском шоссе.

Понятно, что обе стороны конфликта, ВСУ и ополченцы Донбасса не заинтересованы в разглашении реальной информации. И все же "информации к размышлению" предостаточно. Так, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 8 февраля 2015 года, ссылаясь на неназванные источники в военных кругах, сообщила о 50 000 погибших в ходе конфликта.

Военное аналитическое агентство International Institute for Strategic Studies в мае 2016-го опубликовало ежегодный отчет Military Balance, и сравнило данные о штатном вооружении частей ВСУ в 2013 и 2016 годах. Западные аналитики пришли к выводу, что безвозвратные потери украинской армии в бронетехнике и артиллерии составили около 50%. Если точнее, за три года войны количество украинских танков снизилось с 1435 до 788 (то есть сгорели 647 танков). Из 3000 боевых машин пехоты осталось 1300 единиц (то есть уничтожены 1700 БМП). Из 3350 единиц ствольной и реактивной артиллерии осталось 1850 единиц (то есть потеряны 1500 артиллерийских установок). А в поврежденной технике и возле артиллерийских орудий в боях должны были серьезно пострадать около 29700 военнослужащих (как минимум, они были ранены). Возможно, тысячи единиц боевой техники ВСУ были уничтожены отдельно от людей, и все экипажи, десантники, артиллерийские расчеты остались живы и здоровы?

Цифра в 30 тысяч коррелируется с первыми тремя украинскими мобилизациями (призвано более 30 тысяч человек), после которых не было демобилизации. Причем новых частей ВСУ не создавали, численность Нацгвардии составляла около пяти тысяч человек, и за три года Украина реализовала на международном рынке 23 танка и 28 БТР, что не могло повлиять на общую картину боевых потерь. Неужели этого мало?

Вальпургиева ночь

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что смена формата операции в Донбассе произойдет после 30 апреля. Киев передает все административные полномочия в двух областях на юго-востоке страны военному командованию (ВСУ), которое может увеличить количество блокпостов или изменить порядок проверки автотранспорта, но в окопах переднего края принципиально ничего не изменится. Чтобы занять позиции противника, в него придется стрелять и проливать кровь под ответным огнем. Снова будут гореть танки и БМП. А если защитникам Донбасса станет туго, мне кажется, Россия может помочь не только "добрым вето" в ООН.

Агрессивное расширение НАТО на восток и циничная адаптация под свои нужды соседних с РФ стран – реальная военная угроза российской национальной безопасности. И незаконные антироссийские санкции – де-факто боевые действия по уничтожению экономики страны. В подобных случаях всегда "Москва готовила пожар нетерпеливому герою". Никто не увидит "белого флага" над Донбассом.

Многолетними усилиями западного мира из части украинского народа сформировано общество и государство, которые отрицают собственную историю, и противопоставляют себя России. Разумеется, из Украины создавали Антироссию не для блага украинцев. Эта прежде цветущая и наиболее развитая экономически западная часть СССР превратилась сначала в площадку для "цветных революций", а затем – в плацдарм глобального противостояния Запада с Россией. Поэтому украинцев ждут новые и новые волны мобилизаций в ряды ВСУ, и новые жертвы. В лучшем (вялотекущем) случае – перспектива на многие годы.

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Очевидно, ликвидация подобной (стратегической) угрозы у западных границ России – лишь вопрос времени. Торопясь во что бы то ни стало, не считаясь с потерями, достичь поставленных Вашингтоном и Брюсселем целей (а это – новые военные базы США и НАТО у российских границ), Киев лишь приближает время суровых событий и трансформаций в Украине.

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