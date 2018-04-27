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    Политика

    Генштаб объявил о декоммунизации ВСУ

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (285)

    (обновлено: )348011
    Начальник Генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко опубликовал приказ об утверждении "Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций". Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В украинской армии будут внедрять программу "национальных боевых традиций". Об этом сообщил в Facebook начальник Генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко.

    Он также опубликовал приказ об утверждении "Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций". Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

    "Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность", — написал Муженко.

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    Ранее Верховная Рада приняла решение о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска ВСУ. Президент Украины Петр Порошенко, ставший инициатором законопроекта, заявлял о необходимости уйти от советско-российской аббревиатуры.

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