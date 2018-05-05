Iltalehti: Украина - заложница Запада, Востока, войны, власти

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Бывший командир подразделения спецназа Вооруженных сил Украины обратился к Финляндии за предоставлением политического убежища, потому что он подвергся преследованиям за критику действий руководства страны и событий на востоке Украины", — пишет Нина Ярвенкюля в статье для популярной финской газеты Iltalehti.

iltalehti.fi Бывший командир подразделения спецназа ВСУ Александр Мединский

"37-летний Александр Мединский был командиром подразделения спецназа ВСУ в 2015-2016 годы. После демобилизации он создал канал Open Ukraine на YouTube. На своем канале он критикует правительство Украины и ведущуюся в стране войну. Это не нравится власть предержащим. Преследования и угрозы вынудили Мединского обратиться к Финляндии с просьбой о предоставлении политического убежища", — напомнила автор публикации.

"Сначала надо разобраться в том, кто такой Мединский. По образованию он экономист. Весной 2015 года его призвали на службу в специальные войска ВСУ, и он служил до ноября 2016 года. Служба продолжилась бы и дальше, но Мединский решил демобилизоваться", — продолжает журналистка финского издания.

Критиковал и Россию, и Украину

"Мединский считает, что Украина стала заложницей и Востока, и Запада. Хотя он и критикует Украину, он ни в коем случае не считает себя пророссийски настроенным человеком. Мединский не считает себя патриотом, но не одобряет вмешательство в дела Украины со стороны. О России и Соединенных Штатах он говорит отдельно. Ему не нравится, что руководство Украины не берет бразды правления в свои руки, чтобы бороться с коррупцией и реорганизовать систему правосудия", — говорится в статье.

"Нападки на СМИ, организованные государственной властью, и, вероятно, нанятыми преступными группировками, тоже подвергаются его критике. Мединский не одинок в своей позиции. ОБСЕ также обеспокоен ограничениями в работе украинских СМИ", — напомнила Нина Ярвенкюля.

Финский путь

"Мединский считает, что современная Украина делит людей на три лагеря. Мечта одного лагеря — Запад и членство в ЕС и НАТО. Второй лагерь ориентируется на Восток и хочет стать частью России или тоскует по советскому прошлому. Третий лагерь — тот, к которому Мединский причисляет себя", — продолжает автор публикации.

Читайте также: СБУ против УПЦ, или "Страна агентов Кремля"

"Надо найти собственный путь, как это сделала Финляндия. Надо быть независимыми", — говорит он. "Финляндия потеряла территории, но выжила и сейчас лавирует между Западом и Востоком", — продолжает Мединский.

"Я слишком много знаю"

"Мединский служил в войсках специального назначения и создавал сети в разных секторах на востоке Украины. Его местопребывание несколько раз менялось, но работа оставалась в основном той же", — продолжает журналистка финского издания. "Я вербовал людей с другой стороны, организовывал движение сопротивления, обучал, доставлял оружие", — перечисляет Мединский свои обязанности на передовой, демонстрируя четкое представление о том, что там происходит.

"Осенью 2015 года он заметил, что что-то идет не так. Всего он пока не может рассказать, только основные моменты. По его словам, всем было известно, что российские военнослужащие выполняют на территории специальные задания, но это не российская армия в том понимании, как это представляет украинское руководство. Он также рассказывает об американских и литовских инструкторах, которых в украинских войсках очень много", — говорится в статье.

Мединский обнаружил широкую и хорошо организованную контрабандистскую сеть, функционирующую между территориями, которые контролируют украинское правительство, и территориями ополченцев, отмечается в публикации. "Золото, лекарства, табак, духи", — перечисляет Мединский.

"Другой особенностью были необычные документы. У него, например, было армейское удостоверение личности для облегчения передвижения по территории еще до того, как он стал служить в войсках специального назначения", — пишет Нина Ярвенкюля. "В действительности таких документов не существует", — рассказывает Мединский.

Он также критикует двуличность украинского руководства. "Армия не получила обещанное снаряжение. Все это осталось на бумаге, в действительности ничего не было", — говорит он.

Читайте также — Ходжес: как это — Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

Помимо этого Мединский рассказал, что у него лично была только "плохая китайская каска", а униформу, бронежилет и другое снаряжение он покупал на свои деньги, продолжает автор статьи. "Он показывает список, где указано снаряжение, которое он якобы получил. По его словам, подпись на списке подделана", — пишет Нина Ярвенкюля.

"В этом списке есть все обмундирование, спальный мешок, бронежилет и много всего другого. Из всего этого списка я получил только шапку". Не обо всем, что Мединский видел и испытал на передовой, он не может или не хочет рассказывать, продолжает автор статьи. "Я знаю слишком много, чтобы я мог вернуться в Украину", — считает он.

Мединский критикует не только то, что он сам видел и испытал в украинской армии, но и руководство страны в целом, говорится в статье. "Многие более крупные СМИ стали работать иначе, потому что и им угрожают. Мы ничего не вырезаем из интервью, мы публикуем ответы такими, какие они есть на самом деле", — говорит Мединский о принципе работы своего канала.

Он приводит один пример, который заставил руководство страны "встать на дыбы": "Я опубликовал рассказ о том, сколько оружия пропало. Это не секретная информация, но ее не публикуют. И правительство обиделось. Они потребовали закрыть канал".

Сложный случай

"Мединский говорит, что он и его канал Open Ukraine стал проблемой для украинской элиты. Он критикует и открыто рассказывает о том, что видит. Он не замешан в коррупции. Он демобилизовался из войск специального назначения, несмотря на то, что его договор хотели продлить", — пишет Нина Ярвенкюля.

"Щупальца власти достигли даже организаций, контролирующих журналистов. Национальный союз журналистов Украины отказался принять его в свои ряды", — продолжает автор сттаьи. "При этом мои материалы используют на занятиях по журналистскому мастерству как пример того, как гражданская журналистика может влиять на работу крупных медийных каналов", — смеется Мединский.

"Он пытался вступить в Независимый медиа-профсоюз Украины. Забавно, что и туда его не приняли. Основанием для отказа был слишком независимый стиль работы Мединского", — говорится в статье. "Просто невероятно", — смеется он.

Читайте также — Переговоры в Минске: пока говорят о мире, обстрелы учащаются