Полторак оценил перспективы проведения новой волны мобилизации

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на данный момент не видит необходимости в проведении мобилизации в стране.

"Нами уже проведена серьезная работа — создан резерв, первая очередь — 150 тысяч… есть резерв вооружения, техники. Уровень мотивации и подготовки личного состава значительно выше. У нас есть учет мобилизационного ресурса — военкоматы уже имеют возможности достаточно быстро разворачиваться и работать на полную мощность", — сказал министр в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

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Полторак также отметил, что если в 2014 году численность ВСУ была 150 тысяч человек, то сейчас — 255 тысяч.

Практика призыва на службу срочников была отменена в Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года вооруженного конфликта в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.

Сейчас в Украине проводят осенние и весенние призывы. Ранее Кабмин постановил, что число граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае этого года составило более 15 тысяч человек, таким образом, увеличив на четверть количество призывников весной.

Ранее президент Петр Порошенко пообещал, что ни один из призывников не будет принимать участие в Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.