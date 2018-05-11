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    Полторак оценил перспективы проведения новой волны мобилизации

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    Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй! (484)

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    Министр обороны Степан Полторак отметил, что если в 2014 году численность Вооруженных сил Украины была 150 тысяч человек, то сейчас - 255 тысяч.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на данный момент не видит необходимости в проведении мобилизации в стране.

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    Министерство обороны Украины
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    "Нами уже проведена серьезная работа — создан резерв, первая очередь — 150 тысяч… есть резерв вооружения, техники. Уровень мотивации и подготовки личного состава значительно выше. У нас есть учет мобилизационного ресурса — военкоматы уже имеют возможности достаточно быстро разворачиваться и работать на полную мощность", — сказал министр в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

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    Полторак также отметил, что если в 2014 году численность ВСУ была 150 тысяч человек, то сейчас — 255 тысяч.

    Практика призыва на службу срочников была отменена в Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года вооруженного конфликта в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.

    Сейчас в Украине проводят осенние и весенние призывы. Ранее Кабмин постановил, что число граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае этого года  составило более 15 тысяч человек, таким образом, увеличив на четверть количество призывников весной.

    Ранее президент Петр Порошенко пообещал, что ни один из призывников не будет принимать участие в Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. 

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