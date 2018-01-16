Мобилизуйся друг, идет газовая война за рынок ЕС

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В Германии, в рамках проекта "пятой промышленной революции" есть один очень дорогой элемент конструкции – полный отказ Берлина от использования АЭС к 2022 году. При сохранении и наращивании общего объема энергопотребления. За счет чего? Прежде всего за счет развития парогазовых электростанций. Для владельцев последних даже введены налоговые льготы.

Общий же объем инвестиций немецкого правительства в сегмент экологически чистой энергетики до 2030 года составит 1,7 трлн евро. Едва ли при таком объеме вложений Германия пойдет на риск оставить те же парогазовые электростанции без топлива. Более того, для реального экономического рывка поставки газа на них должны быть не только устойчивыми, но и достаточно недорогими. Иначе о каком развитии может идти речь? Ведь как не крути, но для сохранения за Берлином звания локомотива европейской экономики, немецкие товары должны быть конкурентоспособными не только на внутреннем рынке ЕС, но и на внешних. В этой программной установке Германии заложена по сути гарантия для российского Газпрома оставаться основным поставщиком голубого топлива на главный рынок Евросоюза. С растущим объемом поставок на ближайшие десять-пятнадцать лет. По сути, вокруг этого лакомого финансового «пирога» и идет нынешняя борьба между Москвой и Вашингтоном.

Не секрет, что за победой Дональда Трампа в президентской гонке стояли деньги владельцев сланцевых компаний. Их интересы и лоббирует нынешний президент США. Причем достаточно успешно. Чего только стоит газовый проект Китай-Аляска, согласованный в ноябре прошлого года между администрацией США и правительством КНР, который по сути является альтернативой проекту «Сила Сибири». Если он реализуется, то КНР с 2020 года будет закупать у США 20 млн. тонн сжиженного газа ежегодно. Для начала. А далее объемы будут расти.

Точно также, во время своего визита в Польшу Дональд Трамп продавил Варшаву на то, чтобы она дала согласие стать газовым хабом для поставок американского сжиженного газа из сланца на европейский рынок. В настоящее время проектируется строительство нескольких портов-терминалов по приемке газа на Балтике под эту договоренность.

Одна проблема ныне у Вашингтона для захвата под свой сланцевый газ европейского и китайского рынков: высокая стоимость по сравнению с обычным российским газом. Но американцы над решением этой проблемы активно трудятся. И тут, принципиально есть два пути. Первый – разработка технологий по снижению себестоимости добычи сланцевого газа. Второй – создание условий, прежде всего политических, при которых американский газ станет безальтернативным для потребителей.

Уверен, что украино-российский конфликт, в свое время не остановленный США в самом начале, в его зародыше, проектировался в Вашингтоне. И целью проекта было поставить РФ в положение мирового изгоя. С тем, чтобы следом за этим, ввести экономические санкции. Последние ныне, особенно в газовой сфере, работают на создание специфических конкурентных преимуществ для производителей сланцевого газа в США для его продвижения на европейский рынок. По сути, если брать эволюцию санкций, они преследуют целью создать условия для безальтернативности американскому газу на рынке ЕС.

К слову, к реализации проекта на Аляске привлечены серьезные немецкие инвесторы. Так что не исключено, что со временем их бизнес-интересы и политическая конъюнктура в Европе приведут к тому, что точно также как с Китаем будет пролоббирован газовый проект Аляска-ЕС.

Цена поставок голубого топлива в ЕС состоит из двух основных частей. Первая – цена добычи и хранения. Вторая – стоимость транспортировки. Кто контролирует или влияет на хотя бы одну из составляющих, тот не только контролирует конечную цену, но и цену на товары и услуги, в фундаменте которых определенный объем тепловой или электрической энергии. Или сам газ является сырьем для производства конечного продукта. Потому задача поставить под контроль европейских производителей через поставки им американского газа опосредованно является способом не только контроля экономического роста ЕС, но и над его конкурентными возможностями в сравнении с производителями аналогичных товаров в США. И задача эта принципиальна. Исходя из этого, американцы, используя любые военно-политические или экономически-лоббистские возможности, устраивают по всему периметру границ ЕС проблемы с поставками российского газа. Москва же в ответ ищет все новые и новые возможности эти рогатки обойти и продолжить наращивать объем поставок своего газа на крупнейший газовый рынок мира – Европу.

Украинская ГТС в этой необъявленной войне долгое время играла ключевую роль. Именно через нее еще с советских времен шел основной объем российского газа в Европу. Если бы проект Леонида Кучмы по созданию газового консорциума между Украиной, Германией и РФ был воплощен в жизнь, то Украина бы по-прежнему была бы крупнейшим транзитером российского газа в ЕС. Более того, наша труба получила бы ресурс не только на реконструкцию. Износ ныне оценивается в 70-80 процентов. Но имела бы огромные инвестиции под развитие и наращивание объемов.

А казна – десятки миллиардов евро платы за транзит, промышленность за поставки труб и специального оборудования. На базе средств от Берлина и Москвы Киев мог бы при таком подходе стать одним из главных поставщиков на мировые рынки этого самого специального оборудования для прокладки и эксплуатации газопроводов. Через украинские транзитные возможности в Европу мог бы пойти газ из Средней Азии и Азербайджана.

Приход к власти Виктора Ющенко все эти планы и возможности в одночасье перечеркнул. Все проекты развития украинской ГТС, местной промышленности под нужды ее эксплуатации и наращивания мощности, свернуты. Настала эра украино-российских газовых войн, за которыми маячила фигура Вашингтона. И поиска альтернативных путей доставки голубого топлива в Европу из России.

Так возник проект «Северный поток», а затем и «Южный». Последний из-за обструкции Болгарии, ныне вероятно заменит «Турецкий поток». Вторая очередь последнего будет пущена к столетию Турецкой республики в 2023 году. И с этого момента Анкара станет крупнейшим газовым хабом для юга ЕС. К слову, получать российский газ по турецкому маршруту уже решила Венгрия, Словакия и Болгария. А Украина, идущая в фарватере энергетических интересов США увы, после введения в строй второй очереди «Турецкого потока» потеряет минимум 31 млрд кубов транзита российского газа в ЕС.

Ныне мало кто уже помнит, что при разработке проекта трехстороннего консорциума на базе украинской ГТС в начале века, Россия предусматривала возможность предоставления Украине собственной разработки российских месторождений газа. Если бы эта возможность была бы реализована, то наша страна могла бы и по сей день качать голубое топливо из РФ на самых льготных ценовых условиях. Гарантируя внутреннему потребителю от промышленности до ЖКХ лучшие, чем рыночные, условия выживания и развития в ситуации тотального роста цен на энергоносители. Впрочем, схожий проект был запущен Леонидом Кучмой с Туркменистаном. Там мы могли бы по сей день получать газ по 30 долларов за тысячу кубов, расплачиваясь наполовину деньгами, наполовину поставками труб, кранов, другой специальной техники. А также строительством заводов тяжелого машиностроения по украинским проектам.

Но, в 2005 году десятиминутной беседы Виктора Ющенко с Туркменбаши было достаточно, чтобы последний в одностороннем порядке расторг все межправительственные договора с Киевом. По оценке экспертов из АП Леонида Кучмы, газовый контракт с Туркменистаном позволил бы получить Украине ресурс в 50 млрд долларов (в ценах 2000 года) на развитие тяжелой индустрии, дорог, портов и пр. Но, увы, все это теперь история упущенных возможностей построить по-настоящему независимую, экономически мощную, глубоко интегрированную в экономику соседей, процветающую Украину.

Теперь же наш удел, рассказывая о планах по подрыву собственной ГТС, ждать что к нам придет стратегический инвестор. И рискуя миллиардами, которые буквально могут взлететь на воздух, приступит к ремонту и модернизации нашей трубы. А еще, вместо нас, договорится с Азербайджаном или Казахстаном о включении нашей ГТС в маршруты поставок тамошнего газа в ЕС. Смешно, ей-богу.

С учетом траектории нынешнего энергетического развития ЕС, военного конфликта на территории нашей страны, сумасбродного поведения политического руководства, способного даже на подрыв ГТС, Украина при многотрудном запуске всех северных и турецких потоков рискует остаться с ржавой и никому не нужной газовой трубой. А ведь все могло бы быть иначе.

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Потребности же Германии и ЕС в целом в российском газе все равно будут удовлетворены. США ныне может лишь тормозить этот процесс. Но свернуть или остановить, вынудив покупать европейцев свой сжиженный из сланца, едва ли получится. Слишком дорог.