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    Глава "Газпрома" отчитался о строительстве "Турецкого потока"

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    Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток" - суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров морского участка газопровода.
    Работы, идущие в рамках прокладки газопровода Турецкий поток по дну Черного моря. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская корпорация уложила более 700 километров морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам.

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    "Продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода", — сказал Миллер, сообщает Прайм.

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    "Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

    В ходе предновогоднего селекторного совещания 26 декабря Миллер сообщал, что "Газпром" на тот момент уложил более 650 километров морского участка газопровода по двум ниткам.

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