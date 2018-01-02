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    Экономика

    Украина увеличила импорт газа

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    Как стало известно, месячный импорт менее 1 млрд куб. м газа в 2017 году был зафиксирован только в апреле, когда в страну было поставлено 0,54 млн куб. м.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В минувшем году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,971 млрд кубометров) по сравнению с 2016 годом – до 14,50 млрд кубометров — таковы данные ПАО "Укртрансгаз".

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    Между тем, в декабре 2017 года импорт составил 954,9 млн куб. м газа, что на 42,5% меньше, чем в декабре-2016 (1 млрд 659,4 млн куб. м).

    Отмечается, что месячный импорт менее 1 млрд куб. м газа в 2017 году был зафиксирован только в апреле, когда в страну было поставлено 0,54 млн куб. м.

    В оставшиеся месяцы минувшего года импорт колебался от 1,073 млрд куб. м до 1,453 млрд куб. м.

    При этом Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

    Как сообщалось ранее, в Украине с начала года добыча природного газа увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18 млрд 999,4 млн куб. м.
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