Украина увеличила импорт газа

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В минувшем году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,971 млрд кубометров) по сравнению с 2016 годом – до 14,50 млрд кубометров — таковы данные ПАО "Укртрансгаз".

Между тем, в декабре 2017 года импорт составил 954,9 млн куб. м газа, что на 42,5% меньше, чем в декабре-2016 (1 млрд 659,4 млн куб. м).

Отмечается, что месячный импорт менее 1 млрд куб. м газа в 2017 году был зафиксирован только в апреле, когда в страну было поставлено 0,54 млн куб. м.

В оставшиеся месяцы минувшего года импорт колебался от 1,073 млрд куб. м до 1,453 млрд куб. м.

При этом Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.