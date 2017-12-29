Украина с начала года увеличила добычу газа

КИЕВ, 29 дек — РИА новости Украина. В Украине с начала года добыча природного газа увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18 млрд 999,4 млн куб. м, сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Предприятия "Нафтогаза" за 11 месяцев увеличили добычу газа на 2,8% (на 408,8 млн куб. м) – до 14 млрд 948,7 млн куб. м. В т.ч. числе "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 4,3% (на 580,3 млн куб. м) – до 13 млрд 929,2 млн куб. м, тогда как "Укрнафта" сократило на 15% (на 178,9 млн куб. м) – до 1 млрд 12,1 млн куб. м. В текущем году также зафиксирована добыча "Черноморнафтогаза" в объеме 7,4 млн куб. м газа.

Также сообщается, что другие нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре 2017-го нарастили добычу газа на 8,3% (на 310,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го – до 4 млрд 50,7 млн куб. м.

Самым крупным газодобытчиком стала "Нефтегаздобыча" – 1 млрд 519,79 млн куб. м (+2,2% к январю-ноябрю-2016).

Ранее глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак заявил, что Украина должна отказаться от продления газового контракта с РФ, подразумевающего его поставки и истекающего в 2019 году, продлив только контракт на транзит газа.