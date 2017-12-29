Соцсети: даешь российский газ с прищуром честности!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможность возобновления закупок газа из России. "Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста", — сказал глава государства. При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий украинская власть готова пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Однако сами украинцы восприняли намерения гаранта не очень доброжелательно, о чем красноречиво говорят сообщения в соцсетях: "А как же энергетическая независимость и "победа" в Стокгольмском суде?"; " Порошенко уже определенно прощупывает почву и готовит общество к развороту". " Самое забавное в согласии Порошенко покупать российский газ, — это его условие, чтобы газ не был коррупционным"; " Может, вот и разгадка обмена пленных?" – Есть в сетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook