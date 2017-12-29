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29.12.201717:49
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: даешь российский газ с прищуром честности!

    (обновлено: )603120
    Газовые войны могут кануть в лету – президент Петр Порошенко готов покупать газ у России. Какие условия для возобновления закупок российского газа озвучил гарант и как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Тренд дня: "Порошенко проталкивает новую "зраду"

    Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможность возобновления закупок газа из России. "Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста", — сказал глава государства. При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий украинская власть готова пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

    Однако сами украинцы восприняли намерения гаранта не очень доброжелательно, о чем красноречиво говорят сообщения в соцсетях: "А как же энергетическая независимость и "победа" в Стокгольмском суде?"; " Порошенко уже определенно прощупывает почву и готовит общество к развороту". " Самое забавное в согласии Порошенко покупать российский газ, — это его условие, чтобы газ не был коррупционным"; " Может, вот и разгадка обмена пленных?" – Есть в сетях и такие версии.

    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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