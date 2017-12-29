Тренд дня: "Порошенко проталкивает новую "зраду"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый.

"Они стучат: может возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", — сказал Порошенко в четверг в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, комментируя слова Порошенко, заявил, что Москва никогда не отказывала украинской стороне в поставках "голубого топлива".

Глава общественной организации "Жилищный союз Украины" и блогер Александр Скубченко предположил, что такое "дешевый и честный" газ.

"Дешевый и честный – это, наверное, когда российский газ закупается дороже у европейских спекулянтов. А не коррупционный – это когда газ добытый в Украине стоимостью 100 долларов продают населению по так называемой рыночной цене 300 долларов, по формуле закупки на немецком хабе", — написал Скубченко в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению политического аналитика Дмитрия, президент своим заявлением начал готовить общественное мнение и ура-патриотов к возобновлению обязательных прямых закупок газа у "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража , принятого в декабре 2017-го. Эксперт напомнил, что ранее арбитраж снял многие финансовые претензии "Газпрома", связанные с заоблачными обязательствами объемов закупок по контракту Юлии Тимошенко, но и обязал Украину купить в 2018-м (в последний год действия контракта) не меньше 5 млрд кубов газа у "Газпрома".

"Теперь Порошенко надо пояснить своему электорату очередную "велику зраду" с закупкой газа у агрессора. Аргументы у Порошенко для народа следующие. Первый — если газ будет по европейской цене, то вполне можно брать. так и быть сделаем России одолжение", — уточнил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Корнейчук отметил, что Порошенко умалчивает об обязательстве Украины закупить газ.

"Да и как-то исчез аргумент о том, что Россия — это агрессор, с которым мы не имеем никаких дел. Второй аргумент — закупка российского газа позволит сделать дешевле тарифы для населения. Это вообще смешно, поскольку Гройсман прямо заявил, что в 2018-м тарифы будут пересматриваться в сторону увеличения. И вообще это одно из обязательств перед МВФ, которое власть добровольно взвалила на плечи народа ради кредитных траншей", — подчеркнул аналитик.

Как считает эксперт, Порошенко все сложнее пояснять череду пророссийских "зрад" своему электорату Западной и Центральной Украины.

"Хотя мы же знаем: люди слышат то, что хотят слышать. Поэтому не исключено, что кто-то и поверит сказкам Порошенко о том, как мы с барского плеча возьмем российский газ ради снижения тарифов", — резюмировал Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Петр Олещук акцентировал, что президент в своем заявлении забыл о предыдущих декларациях об уменьшении энергетической зависимости страны.

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"А как же гордость от того, что не покупаем российский газ? В этом заявлении есть один важный момент. Россия не дает дешевого газа просто так. Дешевый газ от России бывает только… В Таможенном Союзе и других формах сотрудничества", — резюмировал политолог.

Скриншот с сайта Facebook

Экс-член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрейв свою очередь обратил внимание на решение НКРЭКУ повысить в следующем году прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию.

"Правительство не применило газовую формулу и не повысило осенью цены на газ. Выгодополучателем этого решения была бы государственная компания и государственный бюджет. Эта формула была прописана в меморандуме с МВФ. НКРЭКУ, назначаемая президентом, применила сегодня формулу Роттердам+ и подняла цену э/э на 16,2%. Крупнейшим выгодополучателем этой формулы является ДТЭК Р.Ахметова, он получит дополнительно более 10 млрд грн в следующем году", — отметил Герус.

По его мнению, таким образом можно утверждать, что "страной управляют не американцы, не МВФ".

Скриншот с сайта Facebook

"Страной управляют олигархи", — подытожил Герус.

Наряду с этим юрист Андрей Портнов прокомментировал заявление главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, который назвал "задержанного якобы за измену Родине правительственного переводчика самой большой рыбой со времен распада СССР, призвав остальных добровольного сдаться".

"Я тоже знаю одну такую рыбу. Она инвестирует в российскую армию налогами от бизнеса в её стране, участвует в финансировании терроризма, имея долю с посредников от покупки угля на оккупированных территориях, грабит свою армию, обходя государственный бюджет в офшорных компаниях с нулевой ставкой налогообложения, нелегально зарабатывает на взятках с контрабанды грузов с территории страны-агрессора, является скрытым акционером поставляющих из России газ компаний, контролирует менеджмент государственных компаний, этот газ в РФ покупающих и инвестирует через своих партнёров в покупку уходящих с финансового рынка санкционных российских банков", — перечислил Портнов.

По ее словам, такая "рыба СБУ не сдастся".

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"Потому что вы ей непосредственно подчиняетесь, по ее указанию устраняете с рынка ее конкурентов и вдвоем с ней зарабатываете на изменах Родине и финансировании терроризма", — резюмировал Портнов.