Власть придумает схему непрямой закупки газа у РФ - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Глава государства Петр Порошенко заявил о возможности возобновления поставок газа из России. Президент назвал главные условия, при которых Украина возобновит закупки российского газа. В частности, газ должен быть дешевым, а заключение соответствующих договоров должно быть прозрачным, без коррупционных составляющих. Отметим, уже два года Украина не закупает газ из России.

Подчеркнем, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, Украина должна будет возобновить закупки российского газа и в последние два года действия контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, опция "бери или плати" все-таки возобновляется, хотя и в куда более мягкой форме, чем она использовалась ранее.

Каким образом Украина сможет возобновить закупки газа у РФ и каких последствий следует ожидать, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

Зачем президент делает заявление о возможности закупки российского газа?

— Я думаю, он преследует две цели. Мы же видели на прошлой неделе решение Стокгольмского арбитража, где указывалось, что "Нафтогаз" обязан закупать по так называемой формуле "бери или плати" порядка 5 миллиардов кубометров ежегодно. То есть, Украину обязали его покупать у "Газпрома". Я конечно, не знаю, как юридически от этого можно будет уйти, но прямо отказаться, наверное, президент не может. И "Нафтогаз", и поэтому делает такой посыл, что мы готовы, но… Далее, скорее всего, будет ряд каких-то условий, которые в итоге будут, мягко говоря, не восприняты в "Газпроме". Я думаю, будут пытаться как-то категорически снизить эту цену до уровня, на который уже не пойдут в том же «Газпроме». Я думаю, это, скорее, такая переговорная позиция, чтобы опять просто продолжать дальше тянуть время и по большому счету не говорить ни да, ни нет в плане возобновления закупок газа непосредственно у РФ.

Как донесут необходимость такого шага до электората?

— В этом-то и вся беда, что Украина не закупала газ у "Газпрома" не потому, что это дорого, а по идеологическим причинам. Это объяснялось тем, что мы хотим поддерживать свою энергетическую независимость. Хотя два года мы не покупали, но и в прошлом году, и в позапрошлом году "Газпром" предлагал, насколько я знаю, опять-таки прямые контракты на закупку газа. Там цена была на двадцать долларов дешевле, чем у так называемого словацкого реверса. То есть, он в принципе дешевле, потому что идет напрямую, не в обход. Наверное, ни для кого не секрет, что через Словакию, Польшу Украина получает все тот же российский газ, только по кругу уже, с учетом интересов этих посредников. Я лично считаю, что здесь как раз больше политики, а не непосредственно каких-то экономических факторов. И поэтому непонятно, как выходить из этой ситуации. Пока заняли позицию дождаться встречного решения от "Нафтогаза" "Газпрому", которое будет в феврале по транзиту. Потом можно, я думаю, еще очень долго вести эти переговоры, потому что навряд ли такие большие патриоты Украины поймут, что стоит вернуться к непосредственным контактам с «Газпромом» и переводить ему деньги украинских налогоплательщиков в виде закупок российского газа.

Есть требование от Стокгольмского арбитража. Какие будут последствия, если мы будем затягивать этот процесс?

— Я не являюсь юристом и не знаю, какие санкции за это будут. "Нафтогаз" занимал такую позицию, что за газ платят только трусы, и мы можем очень долго ничего никому не платить и просто тянуть время этими судами. Я так думаю, наверное, будут какие-то встречные суды. Вы же не забывайте, что несмотря на то, что тот же Коболев объявил, что решение в Стокгольме полностью в пользу Украины, они зачем-то подали на него апелляцию. То есть, они подали апелляцию на решение, которое в Украине подали, как абсолютно победное. Вот это, кстати, тоже очень интересный факт, о котором мало кто у нас говорит.

Политические оппоненты, а то и партнеры по коалиции могут не оценить начала прямых переговоров с "Газпромом" о закупках российского газа. Не рассорит ли эта ситуация БПП и НФ?

— Скорее всего, рассорит. Хотя чисто теоретически мы не можем исключать, что опять появится какая-то фирма-прослойка, как было во времена газового скандала президента Ющенко, которая называлась "Росукрэнерго" и была посредником между "Газпромом" и "Нафтогазом". Я не исключаю, что, возможно, будет придумана вот такая формула, чтобы мы не напрямую закупали, а через посредника, но уже на восточной границе. И я не исключаю, что какие-то политические элиты, связанные с депутатами коалиции, могут даже эту фирму возглавить, как в свое время говорили о том, что Фирташ является главным бенефициаром "Росукрэнерго". Я думаю, что какую-то формулировку можно найти для этого. Но как это будут объяснять непосредственно горячо любимому электорату. Это, наверное, самое сложное будет. Потому что действительно чисто идеологически, наверное, этот пункт решения Стокгольма является самым неприятным для нынешнего руководства страны.

"Газпром" согласится на такую схему, как считаете?

— Я не исключаю, что можно создать такую же компанию непосредственно на восточной границе, и по документам, по крайней мере, закупать через какую-то фирму-прослойку, которая может быть аффилирована с определенными политическими элитами в Украине. Так что я думаю, тут можно реализовать и с другой стороны. В этом большой проблемы не будет. Другой вопрос, я не уверен, что тому же "Газпрому" хочется делать такие приятные уступки непосредственно украинскому руководству. Они тоже, наверняка, будут пытаться это политизировать максимально, чтобы это било по имиджу и "Нафтогаза", и в целом такой вот необдуманной политики Украины.

Как скажется начало закупок российского газа на позициях Андрея Коболева и политических групп, которые стоят за ним?

— Позиция Коболева, скорее всего, будет падать. У него были достаточно большие амбиции, он еще год назад он был в Вашингтоне, недавно летал и в Берлин. Он хотел стать премьером Украины. Такое решение, которое принято в Стокгольме, является достаточно взвешенным, достаточно сбалансированным. По факту получилось, что "Газпром" ничего не должен "Нафтогазу", "Нафтогаз" должен будет оплатить порядка двух миллиардов долларов за тот газ, который был куплен несколько лет назад. Поэтому я считаю, что позиции Коболева будут стремительно падать, и я не уверен, что его политические амбиции могут иметь какие-то перспективы.

А что будет с оплатой поставок газа, которые РФ осуществляет на неподконтрольные территории Украины. "Газпром" пытается выставлять Украине в данном случае счета за оплату этого газа. Как это повлияет на переговоры по пяти миллиардам кубометров?

— Насколько я знаю, в решении как раз было сказано, что «Нафтогаз» не обязан это оплачивать. Поэтому я не исключаю, что это может быть предметом торга. Все это может опять-таки упереться в цену этого газа, этих пяти миллиардов, которая будет выписана. Я думаю, вряд ли конечно же "Нафтогаз" согласится что-либо оплачивать. Более того, у него даже, наверное, нет одномоментно этих двух миллиардов, чтобы их вернуть. Поэтому, скорее всего, это опять-таки перейдет в политические переговоры. Я думаю, что это будет, возможно, в нормандском формате.

Если на сегодняшний день Москва и Киев возобновят переговоры по поставкам газа, стоит ли ожидать, что могут возобновиться переговоры и по торговым, экономическим, политическим вопросам?

— Я не думаю, что до этого дойдет. Опять-таки, скорее всего, в виду предстоящих в 2019 году выборов, я думаю, будет взят курс на закручивание гаек, на большее усиление различных блокад, на жесткую антироссийскую риторику. Несмотря на то, что мы потеряли достаточно крупный российский рынок, навряд ли, исходя из политической ситуации, из идеологических посылов, может быть резкий политический разворот. Возможно, на уровне каких-то отдельных финансово-промышленных групп это еще будет происходить. Но не в государственной стратегии, не в государственной политике. Я думаю, наоборот, мы будем еще больше увеличивать разрыв всевозможных экономических связей во всех сферах кооперации.

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Напомним, эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко считает, что Украина может закупать российский газ по выгодной цене.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что отказ от российского топлива не должен быть целью Украины.