"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд гривен

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" погасил облигации серий "А", "В" и "С" объемом 4,8 миллиарда гривен (171,4 миллиона долларов по текущему курсу), выпущенные для рефинансирования задолженности по кредитным договорам, сообщила в среду пресс-служба компании.

В 2013 году Кабмин разрешил "Нафтогазу" выпустить именные процентные обеспеченные облигации на 4,8 миллиарда гривен с целью погашения задолженности по кредитным договорам.

"Нафтогаз Украины" погасил облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 миллиарда гривен, выпущенные в 2013 году в соответствии с постановлением Кабмина… Весь объем выпущенных облигаций, доходность которых составила 10%, был выкуплен АО "Ощадбанк", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Сообщается, что в течение срока обращения облигаций "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме выполнял обязательства по выплате процентного дохода и обеспечения прав инвестора.