Украина реально может выгодно закупать газ из РФ - Дяченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область заявил, что Украина готова возобновить закупки российского газа. По его словам, Украина может закупать газ у РФ, если он будет дешевым. Также глава государства добавил, что Украина готова возобновить поставки российского газа "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

25 ноября исполнилось уже два года с того дня, когда Украина импортировала последние объемы российского газа. Сейчас же эксперты связывают заявлении Порошенко о возобновлении поставок газа из России с решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

ОТметим, согласно решению, Украина должна будет возобновить закупки российского газа и в последние два года действия контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, опция "бери или плати" все-таки возобновляется, хотя и в куда более мягкой форме, чем она использовалась ранее.

Насколько выгодно Украине возобновление поставок российского газа, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

Нужно ли Украине на сегодняшний день покупать напрямую российский газ? Что касается этого заявления президента, связано оно с решением арбитража?

— Сегодня ситуация такова, что закупки в серьезных объемах российского газа, то есть, если российский газ вернется к серьезному участию в украинском энергобалансе, будут создавать угрозу безопасности. Поскольку это, очевидно, разрушит все связи по поставкам газа, которые сложились с нашими европейскими партнерами, поэтому, конечно, это нецелесообразно. Другой вопрос, что пять миллиардов кубометров в рамках решения Стокгольмского арбитража, в принципе, приемлемая цифра. Если бы ее не было, конечно, было бы логичнее где-то свести к двум-трем миллиардам. Но, в принципе, так тоже не критично. Поэтому в принципе это как вариант до 2019 года, но в сложившейся ситуации энергетическая зависимость от РФ создает угрозу экономике и энергетике. Это очевидно. Тем более, что у нас сейчас сложилась и по углю зависимость: где-то 60% угля мы закупаем у России. И по топливу ядерному продолжается серьезная зависимость. Конечно, надо выполнять решение арбитража, это уже не те объемы, что были, и уже и не так опасно, но конечно, лучше ограничивать эти все вещи.

С экономической точки зрения насколько нам выгодно покупать российский газ?

— Сейчас еще будет формула определяться, еще формулу не обнародовали. Конечно, это будет уже не та цена, это европейский вариант. Скорее всего, это будет выгодная цена, это правда.

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Насколько будет отличаться цена?

— Будет ниже процентов на 20, как минимум, если не на 30. То есть, будет существенно ниже цена. Но давайте подождем. Какие-то переговоры будут проведены, будет, возможно, обнародована цена. Хотя есть случаи, что цену объявляют коммерческой тайной, поэтому тоже не факт, что мы ее узнаем. Но, я же говорю, конечно, цена после арбитража будет выгоднее, чем ранее. Потому что та базовая цена была процентов на 20 выше, чем европейская.

Как можно обеспечить поставки этого газа именно на подконтрольную Украине территорию, чтобы "Газпром" потом не включал в счет тот газ, который он поставляет на неподконтрольные территории?

— Нет, Вы понимаете, это обычная коммерция. То есть при поставках газа покупающая сторона должна принять. Мы пункт приема, по которому газ идет на неподконтрольные территории. Мы это не контролируем, просто не будем этот газ принимать, да и все. То есть тут все просто.

Что касается условий по контракту, если мы пять кубометров в год не выбираем, что грозит Украине?

— Надо выбирать. Там действительно механизм "бери или плати" предполагает, что если мы не выбираем, за этот газ все равно надо платить.

В том контракте было 52 миллиарда. Это были объемы, которые были нам просто не нужны. То есть, проблема же была в том, что с момента подписания контракта у нас резко уменьшилось потребление газа, и мы скатились: сначала тридцать закупали, сейчас вообще меньше двадцати. Поэтому тот контракт был неживой для нас. А пять, я думаю, можно будет выбрать, это не проблема.

Ранее переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" проходили при посредничестве ЕС. Обсудить цену поставок российского газа проще в двусторонних переговорах? Или нам нужны посредники из ЕС?

— В последние годы, когда начался арбитраж и контракт был приостановлен, у нас просто не было правовой базы, контракт же не работал. Он на время судебных разбирательств прекратил свою работу. Естественно, что не было никаких правовых оснований для работы с РФ. Европейская сторона заинтересована в том, чтобы в наших хранилищах было достаточно газа для обеспечения транзита, в том числе, они подключались и помогали нам в переговорах с РФ. Сейчас контракт возобновил свою работу, и конечно вначале будут какие-то рабочие контакты Украины. Рамки ценовых переговоров уже заданы и, конечно, будут попытки обсудить в двустороннем формате. А если не получится, тогда, вполне возможно, будут опять подключать европейцев.

Когда нужно начинать переговоры с РФ?

— Тут сложно сказать. Но я думаю, что уже. Россия же будет ждать два миллиарда, которые нам надо заплатить, которые определены, как наш долг. Понятно, что Россия будет привязывать к выплате. Насколько я понял по заявкам, позиция "Газпрома" такова: давайте подождем решения по транзитному контракту, а потом, скорее всего, отсудим небольшую сумму и тогда проведем зачет. Россия настаивает на том, чтобы мы заплатили. Есть информация, что уже начали насчитывать пеню на эти два миллиарда. То есть, это еще один пункт, который будет усложнять переговоры. Но контакты надо начинать уже после Нового Года, когда все придут.

Когда сам газ нам нужно закачивать?

— Основные закупки идут летом для закачки в хранилища.

Есть ли у нас деньги на оплату газа?

— Это вопрос к руководству "Нафтогаза". Насколько я знаю, там ситуация не лучшая, пока нет. Но будут искать. По крайней мере ранее находили разные способы, сейчас же рассчитываются и за тот газ, который из Европы поступает в необходимых количествах. То есть, там расчеты идут. Поэтому я думаю, деньги найдут. Тем более, что уже правовое основание для этого есть. Я же говорю, что даже в самые тяжелые времена, когда нужно было брать российский газ по очень высоким ценам, когда цены просто зашкаливали, мы все равно брали по ценам, превышающим европейские, все равно находили возможность рассчитаться.

К слову, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что отказ от российского топлива не должен быть целью Украины.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук высказал мнение, что полученный Украиной "американский" газ на самом деле российский.