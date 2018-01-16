Порошенко подписал закон об установлении потребителям счетчиков газа

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" по установлению счетчиков потребителям природного газа. Об этом сообщает пресс-служба президента Украина.

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Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления соответствующих приборов, в частности в многоквартирных домах.

Он должен улучшить защиту прав потребителей природного газа.

Соответствующий законопроект № 5722 Верховная Рада приняла 21 декабря 2017 года.

В июне прошлого года Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла.