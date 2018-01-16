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    Общество

    Порошенко подписал закон об установлении потребителям счетчиков газа

    (обновлено: )48520
    Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления соответствующих приборов, в частности в многоквартирных домах.
    Счетчики
    Фото интернет-сайта 104.ua

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" по установлению счетчиков потребителям природного газа. Об этом сообщает пресс-служба президента Украина.

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    Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления соответствующих приборов, в частности в многоквартирных домах.

    Он должен улучшить защиту прав потребителей природного газа.

    Соответствующий законопроект № 5722 Верховная Рада приняла 21 декабря 2017 года.

    В июне прошлого года Рада одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла.

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