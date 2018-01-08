Европа заставит. Украине никуда не убежать от российского газа

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Пока украинские власти заявляют о войне с РФ, транзит газа через Украину в Европу достигает рекордных цифр. В "Нафтогазе" отчитались, что объемы перекаченного топлива выросли в 2017 году по сравнению с годом прошлым на 13,7% — до 93,5 миллиарда кубометров.

Это рекорд за 8 лет.

"Объем транзита газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние восемь лет. В целом за отчетный год по украинской ГТС протранзитировано 93,5 миллиарда кубов природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года", — говорится в сообщении компании "Укртрансгаз" (контролируется "Нафтогазом").

Также сообщается, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) уже хранят газ пять европейских компаний благодаря тому, что был открыт режим "таможенного склада", позволяющий трейдерам более 1000 дней хранить природный газ в украинских ПХГ без налогов и таможенных сборов.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.

Просто бизнес — международного масштаба

В странной сложившейся ситуации между двумя странами ("здесь — торгуем, здесь — воюем") нет парадокса, зато есть бизнес-интересы и международные обязательства, рассказал в комментарии РИА Новости Украина эксперт в сфере энергетики, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Европе нужны российские энергоресурсы. И европейские потребители неоднократно это демонстрировали. В то же время, в соответствии с принятыми международными обязательствами, которые в частности установлены соглашением об Ассоциации Украины с ЕС, Украина обязана гарантировать энергетический транзит через свою территорию. И не имеет права прекращать, сокращать его, исходя из каких-либо политических, экономических, военных или каких-либо других соображений", — разъяснил эксперт.

Он подчеркивает, что в целом увеличение транзита связано с ростом спроса на российские энергоресурсы в Европе в 2017 году и не противоречит международным обязательствам Украины.

"Здесь чисто бизнес плюс международные обязательства, которые мы должны выполнять, несмотря на то, что, может, это кому-то противно делать", — заявил эксперт.

Хотим не хотим, выполнять придется

Другая "газовая" тема в отношениях Украины и РФ — возможные новые закупки голубого топлива. 25 ноября 2017 года исполнилось два года, как Украина импортировала последние объемы российского газа. Но в ходе рабочей поездки в Одесскую область президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова возобновить закупки.

По словам главы государства, Украина может закупать газ у РФ, если он будет дешевым. Также Порошенко добавил, что Украина готова возобновить поставки российского газа "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

По мнению экспертов, президент не просто так заговорил о газе из РФ — его фактически вынудило решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Согласно ему, Украина должна будет возобновить закупки российского газа и в последние два года действия контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа в год. Получается, что опция "бери или плати" все-таки возобновляется, хотя и в более мягкой форме, чем использовалась ранее.

"Если Украина не будет исполнять решение Арбитража, то здесь возможны последствия — правовые, экономические, любые другие. То есть если мы согласились выполнять решение, следовательно, мы должны закупить по меньшей мере 4 миллиарда кубометра газа у "Газпрома" в нынешнем году. Я не знаю, в какие одежды будет все это рядиться, но вот такое решение, украинская сторона обязана его выполнять", — рассказал Геннадий Рябцев.

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Дешевле, чем в Европе

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко считает, что цена на российский газ будет значительно ниже, чем на голубое топливо из Европы.

"(Цена) будет ниже процентов на 20, как минимум, если не на 30. То есть, будет существенно ниже цена. Но давайте подождем. Какие-то переговоры будут проведены, будет, возможно, обнародована цена. Хотя есть случаи, что цену объявляют коммерческой тайной, поэтому тоже не факт, что мы ее узнаем. Но, я же говорю, конечно, цена после арбитража будет выгоднее, чем ранее. Потому что та базовая цена была процентов на 20 выше, чем европейская", — сообщил эксперт.

Также он ответил на вопрос, есть ли у Украины деньги на закупку газа в РФ.

"Это вопрос к руководству "Нафтогаза". Насколько я знаю, там ситуация не лучшая, пока нет. Но будут искать. По крайней мере ранее находили разные способы, сейчас же рассчитываются и за тот газ, который из Европы поступает в необходимых количествах. То есть, там расчеты идут. Поэтому я думаю, деньги найдут. Тем более, что уже правовое основание для этого есть", - сказал Дяченко.