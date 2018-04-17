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    Обострение в АТО. ВСУ сообщают о жертвах, ополченцы - об артобстреле Луганска

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (440)

    (обновлено: )46410
    По информации пресс-службы штаба АТО, вследствие обстрелов один украинский воин погиб, трое получили ранения и еще два военнослужащих получили боевое травмирование.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украины. ВСУ заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб.

    Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "52 обстрела позиций вооруженных сил Украины".

    "Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб, трое защитников получили ранения и еще два военнослужащих получили боевое травмирование", — говорится в сообщении.

    В свою очередь пресс-служба народной милиции ЛНР заявила, что силовики в ночь с понедельника на вторник открыли огонь по Луганску из арторудий калибром 152 миллиметра.

    Последствия обстрела в Донецкой области
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    "В 01.50 17 апреля зафиксирован артобстрел с направления Макарово в направлении Луганск", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным ведомства, последствия обстрела уточняются.

    "Всего за сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 152 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы", — отметили в пресс-службе.

    По информации ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Луганск, Калиновка и Логвиново. Уточняется, что по территории республики было выпущено 75 снарядов.

    Кладбище в Донецкой области
    don-news.net
    Донбасс: осторожно, мины!

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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