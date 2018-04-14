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    Донбасс под обстрелами. Силовики сообщают об обострении ситуации

    (обновлено: )30311
    По информации пресс-центра АТО, на луганском направлении ополченцы при обстрелах использовали 120- и 82-миллиметровые минометы, на донецком направлении огонь велся из 82-миллиметровых минометов.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Силовики сообщили о 43 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.

    Кладбище в Донецкой области
    don-news.net
    Донбасс: осторожно, мины!

    Как сообщает в воскресенье пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "43 обстрела позиций украинских защитников". "Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что пострадавший оперативно доставлен в медучреждение, где ему оказана квалифицированная помощь.

    По данным пресс-центра, на луганском направлении ополченцы при обстрелах использовали 120- и 82-миллиметровые минометы, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На донецком направлении огонь велся из 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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