Турчинов выступил с новым заявлением по АТО в Донбассе

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключают точечных антитеррористических операций в Донбассе после переформатирования нынешней спецоперации.

"После того, как объединенный оперативный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов мы будем говорить, что АТО выполнило свою задачу. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но они будут проводиться точечно. То есть так как они и должны проводиться согласно законодательству", — заявил Турчинов в интервью "Первому национальному" телеканалу.

Восемнадцатого января парламент принял закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планируется завершить антитеррористическу" операцию и начать военную операцию.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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