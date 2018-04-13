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    Турчинов выступил с новым заявлением по АТО в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (433)

    (обновлено: )755011
    Как отметил Турчинов, антитеррористические операции будут проводиться, но они будут проводиться точечно. То есть так как они и должны проводиться согласно законодательству.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключают точечных антитеррористических операций в Донбассе после переформатирования нынешней спецоперации.

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    "После того, как объединенный оперативный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов мы будем говорить, что АТО выполнило свою задачу. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но они будут проводиться точечно. То есть так как они и должны проводиться согласно законодательству", — заявил Турчинов в интервью "Первому национальному" телеканалу.

    Восемнадцатого января парламент принял закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планируется завершить антитеррористическу" операцию и начать военную операцию.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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