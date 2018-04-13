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    Формат АТО в Донбассе сменят 30 апреля - Порошенко

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (431)

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    Порошенко заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.

    Кладбище в Донецкой области
    don-news.net
    Донбасс: осторожно, мины!

    "Я думаю, что не через месяц, он (формат операции — Ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней ", — сказал Порошенко в пятницу в интервью телеканалам.

    Ранее Порошенко заявлял, что формат операции изменят в мае.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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