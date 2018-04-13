Формат АТО в Донбассе сменят 30 апреля - Порошенко

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.

"Я думаю, что не через месяц, он (формат операции — Ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней ", — сказал Порошенко в пятницу в интервью телеканалам.

Ранее Порошенко заявлял, что формат операции изменят в мае.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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