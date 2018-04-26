Матиос сообщил, сколько военных покончили с собой за время АТО

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. С начала проведения военной операции в Донбассе погибли около 3 800 военнослужащих, 554 покончили с собой, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика реестра досудебных расследований на 01.04.2018)", — написал он в Facebook.

Матиос также сообщил, что в 2018 году из государственного бюджета Украины были выделены 109 миллионов гривен на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию военнослужащих. Однако, по данным военных прокуроров, подобные мероприятия в текущем году не проводились, поскольку Министерство социальной политики все еще не утвердило документы, без которых нельзя заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников военной операции в Донбассе.

"Вынуждены констатировать, что из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом (их чуть больше 300, катастрофически мало на всех военных государства) в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам остается вынужденно формальным", — добавил Матиос.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе с апреля 2014 года стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.