В СИЗО Крыма за два месяца произошли четыре попытки суицида

КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. В Симферопольском СИЗО за последние два месяца произошло четыре попытки суицида, одного из подследственных удалось спасти, сообщает пресс-служба крымского управления ФСИН РФ.

Первые два случая произошли в марте этого года.

"В следственном изоляторе № 1 г. Симферополя обвиняемыми К. и Н. был совершен акт суицида, незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, вызвана бригада скорой помощи, врачами которой была зафиксирована смерть…", — говорится в сообщении.

Еще один случай суицида обвиняемого произошел в апреле. Медицинский работник СИЗО провел реанимационные мероприятия и вызвал скорую помощь, но спасти человека не удалось, отметили в управлении.

Кроме того, в текущем месяце осужденный П. нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи. Его состояние удовлетворительное.

ФСИН провела проверку обстоятельств совершения фактов суицида и членовредительства. Документы переданы в следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя.

Ранее сообщалось, что в прошлом году украинскими судами вынесено 56 обвинительных приговоров в отношении сотрудников пенитенциарной системы.