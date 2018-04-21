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    В СИЗО Крыма за два месяца произошли четыре попытки суицида

    (обновлено: )27
    Проведена тщательные проверки обстоятельств совершения фактов суицида, документы переданы в следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя.
    СИЗО. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. В Симферопольском СИЗО за последние два месяца произошло четыре попытки суицида, одного из подследственных удалось спасти, сообщает пресс-служба крымского управления ФСИН РФ.

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    Первые два случая произошли в марте этого года.

    "В следственном изоляторе № 1 г. Симферополя обвиняемыми К. и Н. был совершен акт суицида, незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, вызвана бригада скорой помощи, врачами которой была зафиксирована смерть…", — говорится в сообщении.

    Еще один случай суицида обвиняемого произошел в апреле. Медицинский работник СИЗО провел реанимационные мероприятия и вызвал скорую помощь, но спасти человека не удалось, отметили в управлении.

    Кроме того, в текущем месяце осужденный П. нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи. Его состояние удовлетворительное.

    ФСИН провела проверку обстоятельств совершения фактов суицида и членовредительства. Документы переданы в следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году украинскими судами вынесено 56 обвинительных приговоров в отношении сотрудников пенитенциарной системы.

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