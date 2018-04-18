В Сумах мужчина угрожал суицидом, требуя выплатить зарплату

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Сумах работник одного из предприятий угрожал покончить с собой, если ему на выплатят заработную плату.

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В качестве доказательства серьезности своих намерений, горожанин залез на 30-метровую трубу котельной Северного промузла, сообщает в среду Отдел коммуникации полиции Сумской области.



Фото Национальной полиции Украины В Сумах мужчина угрожал покончить самоубийством, если ему не выплатят зарплату

"Сообщение о потенциальном самоубийце поступило на линию "102" от рядовых граждан. На место происшествия немедленно отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, также прибыли и другие экстренные службы.Предварительно установлено, что мужчину на такой шаг заставила решиться невыплата заработной платы. Работники полиции уговорили гражданина спуститься с 30-метровой высоты, и вернуться к семье. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств", — говорится в сообщении полиции.

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