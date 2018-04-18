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    В Сумах мужчина угрожал суицидом, требуя выплатить зарплату

    (обновлено: )4510
    Работник одного из предприятий Сумской области пошел на отчаянный шаг, требуя выплаты долгов по зарплате. Мужчина залез на 30-метровую трубу котельни, откуда его уговорили спуститься полицейские.
    В Сумах мужчина угрожал покончить самоубийством, если ему не выплатят зарплату
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Сумах работник одного из предприятий угрожал покончить с собой, если ему на выплатят заработную плату.

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    В качестве доказательства серьезности своих намерений, горожанин залез на 30-метровую трубу котельной Северного промузла, сообщает в среду Отдел коммуникации полиции Сумской области.

    Фото Национальной полиции Украины
    В Сумах мужчина угрожал покончить самоубийством, если ему не выплатят зарплату

    "Сообщение о потенциальном самоубийце поступило на линию "102" от рядовых граждан. На место происшествия немедленно отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, также прибыли и другие экстренные службы.Предварительно установлено, что мужчину на такой шаг заставила решиться невыплата заработной платы. Работники полиции уговорили гражданина спуститься с 30-метровой высоты, и вернуться к семье. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств", — говорится в сообщении полиции.

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    Ранее в центре Одессы правоохранители предотвратили попытку самоубийства гражданина Франции. Иностранец признался, что разочаровался в жизни, но его удалось переубедить.

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