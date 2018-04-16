Зачистка свидетелей или совпадение? Соцсети о суицидах сотрудников СБУ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Извините, но уж слишком много суицидов в последнее время — пишут украинцы в соцсетях, обсуждая очередную скандальную новость: практически одновременно совершили самоубийство двое сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом написал журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook. В сообщении журналиста говорится, что в селе Михайловская Рубежевка под Киевом самоубийство совершил Олег Вовчок. На месте был обнаружен пистолет Зауэр. Последняя его должность в СБУ — заместитель начальника киевского главка, уволился Вовчок в 2017 году.

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Журналист также написал, что в Киеве от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Ткаченко, 1985 года рождения, поступило сообщение, что ее муж покончил с собой. Здесь был найден пистолет Макарова. Позже стало известно, что один из стрелявших все же выжил. "Действительно, у нас был инцидент, сейчас один из сотрудников находится в больнице, следствие ведет Нацполиция", — заявила спикер СБУ Елена Гитлянская. Вероятнее всего, речь идет о Ткаченко. Однако и после этого сообщения в соцсетях интерес к странному совпадению не пропал.

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook

Принтскрин со страницы пользователя Facebook