Зачистка свидетелей или совпадение? Соцсети о суицидах сотрудников СБУ

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Извините, но уж слишком много суицидов в последнее время — пишут украинцы в соцсетях, обсуждая очередную скандальную новость: практически одновременно совершили самоубийство двое сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом написал журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook. В сообщении журналиста говорится, что в селе Михайловская Рубежевка под Киевом самоубийство совершил Олег Вовчок. На месте был обнаружен пистолет Зауэр. Последняя его должность в СБУ — заместитель начальника киевского главка, уволился Вовчок в 2017 году.
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Журналист также написал, что в Киеве от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Ткаченко, 1985 года рождения, поступило сообщение, что ее муж покончил с собой. Здесь был найден пистолет Макарова. Позже стало известно, что один из стрелявших все же выжил. "Действительно, у нас был инцидент, сейчас один из сотрудников находится в больнице, следствие ведет Нацполиция", — заявила спикер СБУ Елена Гитлянская. Вероятнее всего, речь идет о Ткаченко. Однако и после этого сообщения в соцсетях интерес к странному совпадению не пропал.