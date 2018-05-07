Сухпай "самой сильной армии": погибать, так с музыкой

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Сухпаек по-новому

В День кондитера президент Петр Порошенко решил показать новый сухпаек для украинских военных. Фото завтрака, обеда и ужина для солдат из нового сухпайка по стандартам НАТО гарант опубликовал на своей странице в Facebook, снадбив кратким пояснением.

"Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Теперь, если военнослужащий находится не у полевой кухни — он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание", — прокомментировал Порошенко.

Facebook Петра Порошенко Сухпайек ВСУ

По его словам, в меню для военных предусмотрены первое и второе блюдо, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе. Также к пайку прилагается беспламенная грелка для разогрева блюд.

Facebook Петра Порошенко Сухпайек ВСУ

"Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами, которые даже близко не было такого разнообразия и такого качества. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу", - заявил Порошенко, проходивший службу в рядах Советской Армии в Казахстане.

Facebook Петра Порошенко Сухпайек ВСУ

Впрочем, радость президента по поводу нового сухпайка в соцсетях разделили далеко не все. В частности, в комментариях пользователи сравнили еду с кормом для собак или кошек.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Другие пользователи с иронией отметили, что в пайке не хватает только торта Roshen. Пользователи также отмечают, что "погибать с таким добром в желудке гораздо веселее".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Бесконечные скандалы

Украинскую армию, которую Порошенко любит называть "самой сильной на континенте", часто потрясают скандалы, связанные с некачественным питанием солдат.

Год назад в сети появились фото зубов, обнаруженных в тушенке для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Снимок на своей странице в Facebook обнардовал экс-боец АТО, уточнив, что фото ему прислали его армейские коллеги.

Facebook Сергея Туровича Тушенка с зубами

В Минобороны после шумихи заявили, что изображение с зубами в тушенке в армейском сухпайке было создано с помощью графического редактора "с целью дискредитации ВСУ".

Еще одну шокирующую находку в тушенке сделали осенью минувшего года — в консервах была обнаружена строительная перчатка.

Скриншот В тушенке для военных нашли строительную перчатку

После публикации в СМИ видео с некачественной тушенкой Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при контроле качестве консервов. По результатам лабораторных исследований мясных консервов четырех производителей, которые занимаются их поставками в армию, было установлено, что продукция двух производителей не соответствует ГОСТам.

Одно из последних нашумевших ЧП произошло в феврале этого года. В учебном центре "Десна" в еде для военных также обнаружили странный предмет. В тарелке военный нашел нечто, похожее на нитку.

politeka В еде военных обнаружили отвратительную находку

А осенью 2016 года в солдатском обеде в столовой "Десны" обнаружили червя. В "Десне" подобные инциденты происходят регулярно.

Пожалуй, один из самых громких скандалов, связанных с питанием, произошел в 2016 году. В ходе проверок продовольственных складов, холодильников, мест хранения продуктов 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Одесской области выяснилось, что солдат кормили протухшими продуктами. Все продукты хранились в антисанитарных условиях, температурный режим их хранения не выдерживался. Собственно, шокирующими фотографиями поделился сам министр обороны Степан Полторак.

Степан Полторак/Facebook Условия хранения продуктов питания одной из воинских частей под Одессой

Ответственных за контроль питания офицеров привлекли к дисциплинарной ответственности, а одного из них, который отвечал за тыловое обеспечение в военной части, освободили от должности.

Сухие цифры

На сегодняшний день питание военнослужащих осуществляется через три источника: коммерческими фирмами через госзаказ, военными поварами продслужбы через госфинансирование и разношерстными активистами через пожертвования граждан. Как подробно писало РИА Новости Украина, платит за все — налогоплательщик, но ужасная еда так никуда и не делась.

По данным начальника отдела управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны майора Александра Цвилиховского, с начала 2018 года Вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания.

Читайте также: Упал, отжался, дезертировал. От чего бегут украинские солдаты

"Не допущено на обеспечение Вооруженных сил Украины почти 78 тонн некачественных или опасных пищевых продуктов и более 30 000 комплектов наборов сухих продуктов", — сообщал Цвилиховский.

По его словам, за первый квартал 2018 учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины провели почти три тысячи исследований образцов пищевых продуктов.

При этом до конца 2019 года ВСУ должны полностью перейти на новую систему питания с расширенным набором продуктов.

По данным материалов открытых источников интернет