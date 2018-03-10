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    Т-80

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Порошенко на Львовском бронетанковом заводе
    Эксперт усомнился в словах Порошенко по поводу производства новых танков
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    На складах Минобороны есть определенный резерв российских танков, модернизацией которых и занимается Львовский бронетанковый завод. Об этом в эфире "ГС" рассказал военный эксперт Игорь Левченко.
    Порошенко показал испытания модернизированных танков Т-80 для ВДВ в зоне АТО. Видео
    Порошенко показал испытания модернизированных танков Т-80 для ВДВ в зоне АТО 
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    Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил для десантников очередную партию танков Т-80, сообщила пресс-служба концерна. Высокомобильные десантные войска Украины начали получать танки, которые никогда не стояли на вооружении этого рода войск.
    На Гончаровском полигоне соревновались танкисты, морпехи и десантники
    На Гончаровском полигоне соревновались танкисты, морпехи и десантники 
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    На Гончаровском полигоне в Черниговской области состоялся этап тактических учений сводной танковой роты с боевой стрельбой, в ходе которой воины-танкисты применяли современные методики ведения огня.
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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