По информации главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского со ссылкой на анализ тендеров в системе ProZorro, в связи с ремонтом санитарных автомобилей "Богдан-2251" было заключено четыре контракта на 354 тысячи гривен.
По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
Заявления властей о наращивании финансирования для строительства и ремонта дорожного покрытия слишком громкие, поскольку планируемых средств все равно недостаточно, заявил советник главы "Укравтодор" Александр Кава.
По информации "Киевавтодора", 12 и 13 июня в связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на просп. Отрадном на участке от ул. Героев Севастополя до ул. Чернышевского будет ограничено движение транспорта.
В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что выделенных 7,5 млрд гривен на ремонт дорожного покрытия хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог.
Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Владимир Тарчинский сообщил, что в Украине уже 5 лет не соблюдаются темпы ремонта дорог. Дорожные службы не получают необходимого финансирование для обслуживания инфраструктуры.
По словам Павла Жебривского, с украинской стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район, однако, со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ.
По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", с целью увеличения срока эксплуатации покрытия Одесского путепровода, верхний слой будет обустроен из улучшенного материала - щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Растаял снег, а вместе с ним… асфальт. В последние дни публикации примерно такого содержания буквально заполонили украинский сегмент соцсетей. И поступают они со всей страны. Что же пишут о состоянии весенних дорог украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
По информации главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского со ссылкой на анализ тендеров в системе ProZorro, в связи с ремонтом санитарных автомобилей "Богдан-2251" было заключено четыре контракта на 354 тысячи гривен.