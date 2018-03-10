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    ремонт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Санитарный автомобиль Богдан-2251
    Негодные для АТО санитарные "Богданы" Минобороны ремонтирует за свой счет
    16:45 26.02.2018
    419Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По информации главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского со ссылкой на анализ тендеров в системе ProZorro, в связи с ремонтом санитарных автомобилей "Богдан-2251" было заключено четыре контракта на 354 тысячи гривен.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    В Харькове оценили масштабы аварии теплосетей
    05:16 26.02.2018
    3753Украина остановилась в снежных заносах
    По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: создание Дорожного фонда никого не спасет
    13:14 07.01.2018
    280
    В 2018 году на дороги выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отметил советник главы Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
    Самолет МиГ-29. Архивное фото
    Украина заблокировала договор Болгарии и России на ремонт истребителей
    11:51 21.12.2017
    1445США - Россия: санкции преткновения
    По информации Минобороны Болгарии, сделка с РСК "МиГ" будет отложена на 3-4 месяца, а деньги возвратятся в болгарский бюджет. "Укроборонпром" подал жалобу с единственной целью - заблокировать сделку.
    Максим Гардус
    Эксперт: "кумовские компании" отстранены от ремонта дорог в Украине
    10:27 20.12.2017
    270
    С передачей дорог в управление местных администраций вводится также понятие независимых аудиторов, которые будут контролировать ход ремонта дорог, подчеркнул транспортный аналитик.
    Ремонт дороги в Киеве
    Дороги Киева: ремонты были, есть и будут
    13:37 05.10.2017
    257
    Главной проблемой нарушений дорожных правил является отсутствие их фиксации, поэтому начали устанавливать видеокамеры по всему Киеву, заявил глава департамента КГГА Сергей Симонов.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Треть бюджета на ремонт дорог идет на покрытие долга за Евро-2012 — эксперт
    13:59 23.08.2017
    329
    Заявления властей о наращивании финансирования для строительства и ремонта дорожного покрытия слишком громкие, поскольку планируемых средств все равно недостаточно, заявил советник главы "Укравтодор" Александр Кава.
    Ремонт дорог в Украине
    В понедельник и вторник в Киеве ограничат движение из-за ремонта дороги
    04:43 10.06.2017
    78
    По информации "Киевавтодора", 12 и 13 июня в связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на просп. Отрадном на участке от ул. Героев Севастополя до ул. Чернышевского будет ограничено движение транспорта.
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    В Черноморске ремонтируют самый большой военный корабль Украины 
    22:18 14.05.2017
    1017
    Самый большой корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" будут ремонтировать. Согласно информации, на ремонт корабля из бюджета выделили 14,5 миллионов гривен.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Для ремонта украинских дорог нужно более ста лет - Кава
    03:20 14.05.2017
    133
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что выделенных 7,5 млрд гривен на ремонт дорожного покрытия хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог.
    У станции Левобережная мужчина протестовал против некачественного ремонта
    Инвалид-колясочник устроил одиночный пикет у метро "Левобережная" в Киеве
    17:13 27.03.2017
    243
    Причиной протеста стали очень узкие двери, в которые человек на коляске не может проехать. Мужчина стоял возле входа в метро с плакатом "У нас нет доступа в метро".
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    Кава: приоритетом ремонта дорог в Киеве должны быть основные магистрали
    01:14 27.03.2017
    50
    В качестве примера эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава привел улицу Глыбочицкую, которая нуждается в реконструкции уже более 10 лет.
    Дом профсоюзов в Киеве с высоты полета
    Дом профсоюзов в Киеве с высоты птичьего полета 
    17:14 24.03.2017
    255
    В Киеве на Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала сгоревшую стену. По информации СМИ, начались ремонтные работы фасада здания.
    Дом профсоюзов
    На Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов 
    16:29 24.03.2017
    474Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По информации журналиста Сергея Дворниченко, с Дома Профсоюзов в Киеве сняли ткань, которая закрывала последствия пожара. Ремонтные работы в разгаре.
    Тарчинский: темпы ремонта автодорог в Украине не соблюдаются уже 4-5 лет. Видео
    Тарчинский: темпы ремонта автодорог в Украине не соблюдаются уже 4-5 лет 
    14:59 08.03.2017
    115
    Аналитик общественной организации "Публичный аудит" Владимир Тарчинский сообщил, что в Украине уже 5 лет не соблюдаются темпы ремонта дорог. Дорожные службы не получают необходимого финансирование для обслуживания инфраструктуры.
    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский
    Жебривский: ремонтные работы в Авдеевке так и не начались
    17:13 06.03.2017
    61Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам Павла Жебривского, с украинской стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район, однако, со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ.
    Владимир Омелян
    Омелян: на ремонт дорог выделят лишь до 20 млрд грн из запланированных 35
    22:53 05.03.2017
    114
    По словам Омеляна, 15 миллиардов на содержание и ремонт дорог в Украине должны получить от банков, и уже есть четкое видение, как эти средства должны быть распределены.
    Ремонт Одесского путепровода в Киеве
    Ремонт Одесского путепровода в Киеве 
    04:37 05.03.2017
    220Обрушение автомобильного моста в Киеве
    В субботу проводились работы по устройству нижнего слоя, а в воскресенье, 5 марта, покроют Одесский путепровод верхним слоем асфальтобетонного покрытия.
    Ремонт Одесского путепровода в Киеве
    В Киеве в воскресенье дорожники будут ремонтировать Одесский путепровод
    03:25 05.03.2017
    90Обрушение автомобильного моста в Киеве
    По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", с целью увеличения срока эксплуатации покрытия Одесского путепровода, верхний слой будет обустроен из улучшенного материала - щебеночно-мастичного асфальтобетона.
    Ямы на дорогах в Киеве
    Соцсети разбирались, почему хороший асфальт на дороге не валяется
    18:09 27.02.2017
    658
    Растаял снег, а вместе с ним… асфальт. В последние дни публикации примерно такого содержания буквально заполонили украинский сегмент соцсетей. И поступают они со всей страны. Что же пишут о состоянии весенних дорог украинцы?
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    В Харькове оценили масштабы аварии теплосетей
    05:16 26.02.2018
    3753
    По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
    Санитарный автомобиль Богдан-2251
    Негодные для АТО санитарные "Богданы" Минобороны ремонтирует за свой счет
    16:45 26.02.2018
    419
    По информации главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского со ссылкой на анализ тендеров в системе ProZorro, в связи с ремонтом санитарных автомобилей "Богдан-2251" было заключено четыре контракта на 354 тысячи гривен.
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