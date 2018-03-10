По информации главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского со ссылкой на анализ тендеров в системе ProZorro, в связи с ремонтом санитарных автомобилей "Богдан-2251" было заключено четыре контракта на 354 тысячи гривен.
По информации Минобороны, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей "Богдан 2251".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
По информации Минобороны, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей "Богдан 2251".
По информации главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского со ссылкой на анализ тендеров в системе ProZorro, в связи с ремонтом санитарных автомобилей "Богдан-2251" было заключено четыре контракта на 354 тысячи гривен.