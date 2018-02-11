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    Минобороны: выпуск санитарных "Богданов" прекращен

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    По информации Минобороны, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей "Богдан 2251".
    Санитарный автомобиль Богдан-2251
    Фото корпорации "Богдан"

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Украине приостановлено производство санитарных автомобилей "Богдан 2251", сообщает пресс-служба Минобороны. Возобновить выпуск автомобилей будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Такое решение было принято по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука.

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    "Было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251", — говорится в сообщении

    Деятельность групп будет сосредоточена на решении таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГа.

    "Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А", — подчеркнули в министерстве.

    Ранее сообщалось, что из пятидесяти доставленных в зону АТО в Донбассе санитарных автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

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