Минобороны: выпуск санитарных "Богданов" прекращен

Фото корпорации "Богдан"

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Украине приостановлено производство санитарных автомобилей "Богдан 2251", сообщает пресс-служба Минобороны. Возобновить выпуск автомобилей будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Такое решение было принято по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука.

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"Было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан 2251", — говорится в сообщении

Деятельность групп будет сосредоточена на решении таких основных проблемных вопросов: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГа.

"Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса "А", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что из пятидесяти доставленных в зону АТО в Донбассе санитарных автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.