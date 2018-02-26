Негодные для АТО санитарные "Богданы" Минобороны ремонтирует за свой счет

Фото корпорации "Богдан"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Министерство обороны закупает запчасти и услуги для ремонта санитарных автомобилей "Богдан-2251", сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на анализ тендеров в системе ProZorro. Всего было заключено четыре контракта на 354 тысячи гривен, информирует "Экономическая правда".

Первый договор заключили на третий месяц после поставок "Богданов" на склады Минобороны — в июле 2017 года. Документ на 125 тысяч гривен был подписан между военной частью А3193 и ООО "ПКФ Агро-Стар ЛТД". Спустя несколько месяцев, в ноябре, военные из этой же части купили фильтры для санитарных автомобилей на 150 тысяч гривен. Поставщиком стало ООО "Эменси-Групп".

Уже в феврале текущего года военно-медицинские центры Центрального и Западного регионов заказали техническое обслуживание "Богданов" в зоне АТО. Услуги на 79 тысяч гривен предоставил физическое лицо-предприниматель Одинцев.

Кроме того, в конце февраля Центральное автоуправление Вооруженных сил Украины объявило тендер на 200 тысяч гривен. Ведомство планирует закупить масляные и бензиновые фильтры.

"Аналоги фильтров различных производителей будут рассматриваться, в случае если они применяются на автомобилях "Богдан-2251" (Great Wall семейства Wingle 5)", — сообщили в управлении на уточняющие вопросы предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Украине приостановлено производство санитарных автомобилей "Богдан 2251". Возобновить выпуск автомобилей будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Такое решение было принято по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука.