наверх
28.01.201822:19
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Половину поставленных в АТО автомобилей "Богдан" пришлось ремонтировать

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (256)

    (обновлено: )76923
    По оборонному государственному заказу, для Министерства обороны должно быть передано 130 санитарных автомобилей "Богдан-2251", которые предназначены для эвакуации раненных. По словам волонтеров, машины очень низкого качества.
    Санитарный автомобиль Богдан-2251
    Фото корпорации "Богдан"

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Из пятидесяти доставленных в зону АТО в Донбассе санитарных автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод, заявила член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава.

    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

    "Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы", — отметила она в эфире "Громадського".

    "Пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. С тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три — это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы ", — уточнила волонтер.

    Ранее сообщалось, что корпорация "Богдан" выполняет контракт, заключенный 2016 с Министерством обороны Украины по поставкам новейших санитарных автомобилей "Богдан-2251" в интересах Вооруженных сил Украины. С 2017 года спецавтомобиль поступил на службу в Силы специальных операций, Высокомобильные десантные войск и Сухопутные войска. Число новых санитарных автомобилей, которые придут на смену устаревшим УАЗ "буханка" до конца 2017 года, должно составить 130 автомобилей.

    Читайте также: Жданов: военный бюджет распилили, а весь оборонзаказ у Порошенко

    Напомним, что ранее часть акций корпорации "Богдан" принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В 2009 году он продал свои ценные бумаги Олегу Свинарчуку, который возглавляет Наблюдательный совет предприятия до сих пор.

    По словам Порошенко, бюджет оборонного заказа в Украине в 2018 году увеличен на 37% — до 732 миллионов долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Последствия непогды
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ