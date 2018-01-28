Половину поставленных в АТО автомобилей "Богдан" пришлось ремонтировать

Фото корпорации "Богдан"

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Из пятидесяти доставленных в зону АТО в Донбассе санитарных автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод, заявила член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава.

"Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы", — отметила она в эфире "Громадського".

"Пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой. С тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три — это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы ", — уточнила волонтер.

Ранее сообщалось, что корпорация "Богдан" выполняет контракт, заключенный 2016 с Министерством обороны Украины по поставкам новейших санитарных автомобилей "Богдан-2251" в интересах Вооруженных сил Украины. С 2017 года спецавтомобиль поступил на службу в Силы специальных операций, Высокомобильные десантные войск и Сухопутные войска. Число новых санитарных автомобилей, которые придут на смену устаревшим УАЗ "буханка" до конца 2017 года, должно составить 130 автомобилей.

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Напомним, что ранее часть акций корпорации "Богдан" принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В 2009 году он продал свои ценные бумаги Олегу Свинарчуку, который возглавляет Наблюдательный совет предприятия до сих пор.

По словам Порошенко, бюджет оборонного заказа в Украине в 2018 году увеличен на 37% — до 732 миллионов долларов.